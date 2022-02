Renaitre et rajeunir avec <> de Givens Francois

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Roland Leonard

Qu’arrive-t-il a un jeune musicien haitien natif de Gros-Morne, saxophoniste tenor et soprano, doue, emigre aux Etats-Unis ? Que lui arrive-t-il quand il est expose aux genres populaires musicaux de la culture noire tels que le Funk et le Funky, le disco, la soul et le gospel, le rhytm-and-blues Rn’B, le hip-hop, et qu’il n’a pas oublie les genres et rythmes de son pays d’origine ? Que se passe-t-il en lui si, de plus, il aime la poesie, le rap, le slam et qu’il est concerne par la crise morale actuelle, haitienne et mondiale ?

Eh bien, il n’a d’autre choix que de concilier et consigner, fusionner ou juxtaposer toutes ces influences vivantes, toute cette thematique, qui le tiraillent et qui interagissent dans son esprit, sur un bon CD.

C’est ce que vient de realiser le talentueux saxophoniste tenor et soprano Givens Francois qui nous a delivre recemment son deuxieme album, ayant pour titre eponyme de sa composition <>.

Vue d’ensemble

C’est donc le Funk qui est la reference principale, la tendance dominante dans l’ensemble de ces compositions se reclamant du groupe <>, dans des sous-produits et ses embranchements difficiles a classer par une nomenclature rigoureuse, avec des frontieres nettes et claires. En effet, ils s’entrecroisent assez souvent : c’est le regne, depuis une trentaine d’annees et plus, du <>… sinon de la confusion savamment calculee. On ne peut evoquer le FUNK sans mentionner la Soul qui l’a devance ou qui l’accompagne encore dans ses accents <> et gospel profanes. A l’origine de cette famille : le grand-pere toujours vivant, le Rhytm and blues ou Rn’B qui se metamorphose et se rajeunit toujours.

On sent tout cela dans la musique de Givens Francois, avec ses rythmes et tempos divers. Il y a meme contamination des moules haitiens, comme le <> et le <>, par ces influences ; enfantant des batards et hybrides enthousiasmants.

Harmonies fonctionnelles, non agressives, avec une absence pratique de tensions academiques (ou alors elles sont tres faibles et discretes). Melodies a base de repetitions, de riffs. Arrangements avec choeurs et riffs, en background, mettant en relief des <> et <> (saxos) a l’unisson ; keyboards et synthes ; basse <>, claquante et ralante, dans le style typique du Funk et Funky ; percussions accentuees, batteries et congas ; solos de sax plaintifs ou lascifs, ou de trompette (Jean Caze dans <>) ; <>, a l’occasion, en ostinatos. Declamations, <>, rap. Infiltrations de musique latine en background : arpeges insistants de claviers, accents rythmiques passagers… Et j’en passe. Soit une musique tres dansante.

Presentation

11 pistes sur cet album, bien agencees. Musiques instrumentales et vocales

1- <> : Prologue parle en anglais par une voix grave. Un message invitant a la paix, a la reconciliation, a l’honnetete et l’innocence, face a un monde violent, criminel, malsain et corrompu, intolerant. 00′ : 42”

2- <> : Un tres entrainant disco-funky, dans la tradition des annees 70, avec choeurs masculins et feminins. Riffs des <> tres insistants au nombre de trois au total, tres en relief. Phrase remarquable et repetee du choeur : <>. Solo de tambour de Mirtho Exavier (Matissou Legba). Riff de basse remarquable de Mackenson Lubin. Invitation a la danse. <>- 3′ : 40”

3- <> : Sorte de semi-ballade, de slow, combinant une pulsion de RNB dans le rythme et les empreintes du funk et de la soul dans la melodie. Le canevas est un refrain fredonne et repete – une syllabe – par un choeur a l’unisson avec le sax tenor, avec un petit segment de contraste. Suit un couplet sur les harmonies du theme, assure tour a tour, et a chaque fois par la basse, le saxophone, la batterie, et le sax en finale. Schema definitif >> : refrain-couplet-refrain-couplet… jusqu’a la coda ou fin. <> du keyboard en background; couplets improvises. 4′ : 03”

4 <> : Une espece de melange d’Ibo dans le rythme et de Funk dans la melodie, les choeurs repetes. Chanteur principal : Dadou Pasquet qui nous gratifie d’un bon solo de guitare saturee, tres <>. Les paroles invitent au dialogue et a l’union, au mepris des desaccords pour sauver le pays. En mineur- Rythme du tambour tres pregnant, qui fait un solo final sur une phrase en anglais- 04′ : 18”

5- <> : Introduction tres slame, pausee non pulsee, du keyboard, suivie d’une partie rythmee. Hip-Hop et rap en anglais, avec quelques mots creoles du rapper Jeffrey Sanon-Jules. Alternance d’un refrain instrumental des <> et des couplets de rap : 2′ : 29”

6- <> : C’est la declamation d’un texte francais qui denonce le crime, la violence et l’injustice dans le monde, sans detours, avec deux ou trois bonnes images. On demande d’arreter les meurtres, les robinets de sang, l’apartheid, le nepotisme, la corruption. <>. Rythme de Nago ou Dahomen, accompagnant au tambour la premiere declamation, suivi d’une ballade et melodie plaintive avec des accents de <> et de gospel chagrins, en majeur, exprimes au sax soprano et au piano- 07′ :08”

7- <> – 02′ : 42”

C’est un funky, tres dansant. Les vents, la basse et le synthe exposent le canevas qui est repete en deux ou trois fois, les vents sont en background ou au premier plan. Il y a les fenetres et les breaks savoureux du bassiste Mackenson Lubin. L’ensemble est tres prenant: 2′: 41”

8- (interlude) <> : Court poeme creole d’Andre Fouad, se desolant du regne de la violence et du sang, sur notre pays et le monde entier. C’est dit sur un rythme d’Afro-bolero. – 01′ : 14”

9- <> : La meme thematique en chanson, exposee par un choeur. Latin-funk, elabore. Variations rythmiques et arpeges insistants, tres latins… 03′ : 16”

10- <>, Le pic de ce CD !

Synthese reussie du <> doux et du funk. Un arrangement reussi, realise par Dadou Pasquet qui s’occupe avec brio des <>. <> obstinees et riffs. Solo de Jean Caze a la trompette, avec en background les <> choeur chantant cet air traditionnel. C’est bien orchestre. C’est du tonnerre ! 03′ :54”

11- <> : 04′ :43”

C’est un hommage aux enfants, regardes avec tendresse. On fait des voeux pour eux, pour un avenir d’harmonie et de paix. Melodie de circonstances. Mots d’enfant en final.

En conclusion : un CD de musiques tres conviviales. Du <> agreable, superieur, bien fait et propre. Ce n’est pas de la musique savante. C’est tres entrainant. C’est une invitation a la danse et c’est agreable a ecouter. Bravo Givens Francois ! Du <> tres efficace.

Instrumentation et credits.-

Une liste de nom prestigieux, tres instructive : on se referera au livret pour les details. Bonne ecoute !