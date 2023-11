Rencontre entre le MENFP et des maisons d’éditions autour de la création de bibliothèques scolaires

​

Rencontre entre le Ministère de l’Education Nationale et des maisons d’éditions autour de la création de bibliothèques dans les écoles.

Le ministre de l’Éducation nationale Nesmy Manigat a rencontré le 27 novembre dernier des maisons d’éditions afin de discuter de la création de bibliothèques dans les écoles publiques et privées visant à créer un lieu d’animation autour du livre et de porter les élèves à s’adonner à la lecture. Ce projet devrait se lancer au début du mois de décembre où sept maisons d’éditions haïtiennes ont déjà donné leur accord à cette initiative.

En effet, la création de bibliothèques dans les écoles est un moyen de soutenir l’apprentissage. Ce projet couvrira les dix Directions départementales d’éducation (DDE), a indiqué le ministre Nesmy Manigat qui a profité de l’occasion pour rappeler aux participants de cette réunion que les données issues de l’Évaluation nationale 2022 (ENA2022) ont souligné une faible capacité des élèves en lecture.

Par ailleurs, sept maisons d’éditions haïtiennes ont déjà dit oui à ce projet. Il s’agit de Henri Deschamps, Pédagogie Nouvelle S.A., Impressions des Antilles, C3 Editions, Kopivit, Editions Lorquet, Université Caraïbes. Le MENFP ne ferme pas la porte à d’autres partenaires qui souhaitent apporter leur contribution à cette initiative.

Lors de cette réunion, les directeurs techniques du MENFP et responsables des maisons d’édition ont mis en avant l’importance de la lecture dans le développement réussi du parcours scolaire des enfants et des jeunes, et dans le développement de leur imaginaire, de leur sens créatif et de leur raisonnement.

Pendant cette rencontre, le ministre Nesmy Manigat était entouré de la directrice du Bureau de gestion de l’éducation préscolaire, Mérona Laguerre ; le directeur de l’enseignement fondamental, Kendy Nicolas ; le directeur de l’enseignement secondaire, Miguel Fleurijean ; l’adjointe à la Direction d’appui à l’enseignement privé et au partenariat, Nelly Barthélemy et Jean Joseph, coordonnateur adjoint à la Direction de santé scolaire (DSS), chargé des questions artistiques, culturelles et sportives.

