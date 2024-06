Rencontre entre le PM Garry Conille et l’ambassadeur américain Dennis Hankins autour de la situation générale d’Haïti

​

​

Rencontre entre le Premier ministre Garry Conille et l’ambassadeur américain Dennis Hankins autour de la situation générale du pays

Le Premier ministre haïtien, Garry Conille, a eu un entretien ce mardi 11 juin avec l’ambassadeur des États en Haïti, Dennis Hankins, sur la situation générale du pays, notamment la crise sécuritaire et le soutien des États-Unis à la Mission multinationale d’appui à la sécurité.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les liens d’amitié entre Haïti et les États-Unis et de consolider la coopération bilatérale en vue de favoriser le développement. Les États-Unis soutiennent activement l’arrivée de la force multinationale en Haïti. L’administration de Joe Biden a déjà fourni plusieurs équipements à la Police nationale d’Haïti et se prépare à accueillir les policiers kenyans et d’autres unités qui les rejoindront dans cette mission.

Par ailleurs, à la suite de la sélection des ministres par le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Garry Conille, l’arrêté officialisant la composition du nouveau gouvernement a été publié ce mardi 11 juin 2024 dans le journal officiel Le Moniteur. Les noms des ministres qui composeront le cabinet sont désormais connus.

