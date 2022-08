Rencontre entre le PM Henry et le pr?sident de Montana Fritz Alphonse Jean

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Alors que les n?gociations politiques entre les membres de l’accord de Montana, le Premier ministre et ses alli?s sont ? l’arr?t, Ariel Henry et le pr?sident ?lu dans le cadre de l’accord de Montana se sont entretenus jeudi sur la crise politique. Fritz Alphonse Jean confie au Nouvelliste qu’il maintient la position de Montana, ? savoir le r?tablissement des trois pouvoirs de l’?tat et un ex?cutif bic?phale ? la t?te du pays pour mener la transition…

