Rendre hommage n’est jamais de trop

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’?dition du Nouvelliste du jour rend hommage ? deux personnalit?s qui ont marqu? leur ?poque et leur champ d’activit?. Marion L?andre pour le football et Shoubou, Roger M. Eug?ne, pour la musique.

Marion L?andre a ?t? joueur en province, joueur ? la capitale et ensuite entra?neur puis commentateur de football. Toute sa vie a ?t? au service du sport, de son sport, des passions du public.

Le commentateur sportif, entra?neur aujourd’hui s?nateur de la R?publique, Patrice Dumont, qui lui rend hommage, le fait avec son talent de professeur d’histoire et dans la lign?e des hommes gardiens de la m?moire dans un pays qui oublie vite.

Merci Patrice. Merci pour tous les fans du Racing Club Ha?tien et de la s?lection nationale de football.

Marion L?andre et tous les autres m?ritent de la patrie, eux qui nous ont fait conna?tre l’ivresse d’aller de Coupe du Monde en 1974.

Pour Shoubou, l’article d’Aly Acacia tombe ? pic. Le m?lomane et ancien disquaire est bien plac? pour hisser le chanteur du groupe Tabou Combo sur un pi?destal ? sa mesure. Shoubou, c’est plus de 50 ans de hits et une voix qui a port? Ha?ti sur les plus grandes sc?nes du monde.

Celui qui chantait Monsieur Nemours Jean Baptiste pour honorer le p?re du Compas Direct m?rite le respect et que pour toujours on mette Monsieur devant son nom car il a su aller plus loin que son p?re et ses pairs.

Les hommages sont rares en Ha?ti. En ces temps difficiles on dirait m?me que ce n’est pas le moment d’en faire. Et pourtant, il nous faut la lumi?re de ceux qui ont brill? pour nous convaincre que l’obscurit? n’est pas permanente.

Il nous faut aujourd’hui plus qu’hier des mod?les, des exemples, des ?tres de talents ? partager avec ceux qui cherchent le bout du tunnel.

Merci Aly.

Merci Shoubou pour tout.