Renforcement de la PNH face aux gangs, lutte contre les changements climatiques, et l’économie au premier sommet Canada-Caricom

La crise haïtienne, la lutte contre les changements climatiques, et la sécurité des habitants de la région au coeur des discussions au premier sommet Canada-Caricom

Lors du lancement du premier sommet Canada-Caricom qui se déroule autour du thème « Des partenariats stratégiques pour un avenir résilient », Justin Trudeau et les dirigeants des Etats de la Caricom ont entamé les discussions qui doivent porter entre autres sur la lutte contre les changements climatiques, la nécessité de bâtir des économies fortes pour la classe moyenne et de renforcer la sécurité régionale et aussi sur la crise haïtienne.

Dans le cadre du sommet, selon un communiqué du gouvernement canadien, les dirigeants discuteront des mesures à prendre pour renforcer la sécurité régionale, y compris pour remédier à la crise en cours en Haïti. Le Canada annonce qu’il poursuivra les mesures de soutien déjà annoncées et lancera un programme de formation pluriannuel destiné à la Police nationale pour l’aider à faire face aux gangs, à renforcer les mécanismes de lutte contre la corruption et à favoriser la protection des Haïtiens touchés par la violence des gangs.

Le Canada affectera également 3,4 millions de dollars de fonds déjà approuvés à la lutte contre la violence liée aux armes à feu en Haïti et au soutien de l’armurerie et des armuriers de la PNH.

Le Canada affectera une somme de 18,3 millions de dollars provenant de l’Initiative mondiale pour l’équité vaccinale du Canada au renforcement des systèmes de santé et d’immunisation et à l’amélioration de l’accès équitable à la vaccination en Haïti. Justin Trudeau a souligné l’engagement du Canada à apporter un soutien aux pays de la CARICOM en ce qui concerne les ressources essentielles en matière de santé.

Au cours du Sommet, le premier ministre fera avancer les travaux visant à lutter contre les changements climatiques et à bâtir des économies résilientes.

Le Canada a par ailleurs annoncé une nouvelle contribution pouvant atteindre 58,5 millions de dollars pour soutenir des projets d’énergie renouvelable en partenariat avec la Banque de développement des Caraïbes, ainsi qu’un investissement de 6 millions de dollars par l’intermédiaire du Caribbean Climate Smart Fund pour mettre en place des systèmes d’énergie renouvelable résilients.

Le pays va investir 3,2 millions de dollars dans la Feuille de route des Caraïbes sur les armes à feu pour assurer la sécurité des habitants de la région, pour lutter contre le trafic et la prolifération des armes à feu. Il renforcera également la coordination entre les Forces armées canadiennes et l’Agence de gestion des urgences en cas de catastrophe dans les Caraïbes pour assurer l’acheminement rapide de l’aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe.

Au dernier jour du sommet, une table ronde sur le commerce et l’investissement sera organisée dans le cadre de laquelle des dirigeants et des investisseurs discuteront des nouvelles possibilités qui s’offrent aux travailleurs et aux entreprises au Canada et dans les Caraïbes.

