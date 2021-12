Renforcer les fili?res ?conomiques ? J?r?mie, ActionAid et ses partenaires tracent la voie ? suivre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

ActionAid Ha?ti a cl?tur? le microprojet qui visait ? renforcer les fili?res ?conomiques de la commune de J?r?mie.Ce mini projet s’inscrivait dans le cadre du programme Urbayiti financ? par l’Union europ?enne et ex?cut? par le consortium GOAL, Fonkoze et ActionAid Ha?ti en collaboration ?troite avec les autorit?s locales. Les objectifs phares de ce projet consistaient ? am?liorer la r?silience des quartiers cibles de la ville de J?r?mie par le renforcement de syst?mes ?conomiques.

Une c?r?monie a lieu le vendredi 12 d?cembre 2021, au local de l’?cole professionnelle de J?r?mie (EPJ) afin d’inaugurer les quatre fili?res. L’?v?nement a r?uni toutes les parties prenantes dont les b?n?ficiaires, entre autres, les responsables d’organisations de p?che et chefs d’entreprise.

<>, a r?v?l? au Nouvelliste, Angeline Annest?us, directrice d’ActionAid Ha?ti. <>, a pr?cis? la directrice, qui a indiqu? ?galement avoir ?t? satisfaite de constater les progr?s r?alis?s par les p?cheurs dans le cadre de ce projet et la synergie existante entre ces derniers, notamment la valeur ajout?e des marchandes de poissons.

Mme Annest?us a poursuivi en soulignant que : <>.

Cependant, la coordonnatrice du Projet Urbayiti pour ActionAid, Mme Anie D. Joseph estime, avec une pointe de d?solation, que les r?sultats auraient ?t? plus satisfaisants si ce n’?tait la d?gradation de la situation sociopolitique du pays.N?anmoins, elle croit avoir atteint 85% de r?ussite.

En plus des r?alisations des trois associations de p?cheurs/marchandes, deux coop?ratives ont ?t? misesen place par le projet. Six chaloupes, des Dispositifs de concentration de poissons (DCP),des accessoires de p?che, des igloos, des cong?lateurs solaires sont autant de mat?riel devant permettre aux p?cheurs de rentabiliser leur activit?. Des s?choirs sont install?s pour fumer les poissons, une innovation majeure ? J?r?mie. Mme Marie Lor?ne, marchande et p?cheuse de poissons a affirm? : <>.

Par ailleurs, l’Universit? de J?r?mie et l’Universit? Nouvelle Grand’Anse (UNOGA), sont deux institutions b?n?ficiaires de ce programme ?galement. M. G?rald Belle-fleur, coordonnateur du Groupe de renforcement des activit?s de l’Universit? Nouvelle Grand’Anse (GRACU), nous explique comment leprojet a ?t? accueilli ? l’universit?. <>, a-t-il confi?.

M. Fanor Louis P?rotin, responsable d’une entreprise d’?b?nisterie, b?n?ficiaire du projet, a lui aussi fait l’?loge des r?sultats, conscient qu’avec cet appui plusieurs personnes vont b?n?ficier indirectement de ce programme, en faisant r?f?rence ? ces employ?s et clients de son atelier.

Enplus de ces r?alisations, ce projet d?marr? en octobre 2019 et termin? en septembre 2021pour un co?t de $ 375,399.36, a mis l’accent sur des zones c?ti?res et des quartiers populaires de J?r?mie, par exemple Mackandal, La pointe, D?y? Endistriy?l, Villa Saint-Louis, en installant du mat?riel et des syst?mes ?lectriques dans plusieurs entreprises ainsi qu’? l’Ecole professionnelle de J?r?mie (EPJ). L’institution a aussi am?nag? une caf?t?ria qui met en valeur les produits locaux ? l’Universit? Nouvelle Grand’Anse, une initiative salu?e par les ?tudiants.