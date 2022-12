Renouveler notre engagement pour lutter contre le sida

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le directeur de l’Unit? de coordination des maladies infectieuses et transmissibles du minist?re de la Sant? publique et de la Population (MSPP), le Dr Jean Frantz Lemoine, a signal? que <>

Dans cette lutte contre cette ?pid?mie qui enjointe tous les acteurs d’agir contre les in?galit?s, le Premier ministre r?alise que les effets de la pauvret? sont d?vastateurs et alimentent la prostitution, la violence, la promiscuit?, l’exclusion, l’auto-stigmatisation, l’exploitation. La pauvret? et ses corollaires qu’il a d?crits sont loin de mettre fin aux in?galit?s et p?sent lourdement sur les leviers pour vaincre le sida d’ici ? 2030. Toutefois, pour le Premier ministre, ces facteurs ne repr?sentent pas une fatalit?. Il croit que <> Dans cette perspective, il profite de cette tribune pour d?clarer : <>, a exhort? le PM Henry.

