Rentr?e judiciaire : <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La FBH a rejet? par correspondance l’invitation de l’ex?cutif qui pr?voyait de rencontrer ce vendredi 30 septembre les membres de la basoche pour des ?changes relatifs ? la r?ouverture des tribunaux pr?vue pour ce lundi 3 octobre. Carl-Henry Volm?us qualifie la d?marche du premier ministre de dissimulatrice. <>, a jug? Me Volm?us, estimant que les autorit?s judiciaires et ex?cutifs font fi du dysfonctionnement du syst?me judiciaire.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.