Réouverture du supermarché Delimart de Delmas 32 avec l’engagement d’offrir des produits à meilleur prix et de créer des emplois, selon Sébastien Boulos

Réouverture du supermarché Delimart de 32 avec l’engagement d’offrir des produits à meilleur prix et de créer des emplois, selon ce que Sébastien Boulos a confié à Juno7

Le supermarché de l’entreprise Delimart S.A. à Delmas 32 détruit il y a cinq (5) ans, a rouvert ce vendredi 30 juin, ses portes aux habitants de la commune de Delmas. Le patron de Délimart S.A, Sébastien Boulos précise que l’entreprise revient à Delmas 32 avec la même approche de modernisation démontrée à Turgeau.

Il s’agit d’un supermarché qui n’a rien à envier avec ceux des États Unis ou de la République Dominicaine. “Depuis des années, dit-il, Delimart priorise la production nationale et nous travaillons avec des centaines de petits producteurs pour promouvoir leur capacite de production et améliorer la présentation de leurs produits. A Delmas 32, tout comme à TURGEAU, nous aurons la présence d’une succursale de la pharmacie Pharmatop”.

“Avec la réouverture de Delmas 32, tous les anciens employés de DELIMART qui avaient perdu leur emploi en 2018 auront retrouvé un poste. Cette réinsertion avait commencé avec la réouverture de Delimart Clercine en 2019, l’inauguration du tout nouveau Delimart à Turgeau en Décembre 2020 et maintenant celui de Delmas 32. Promesse faite, promesse tenue. Nous parlons d’environ 150 emplois directs au niveau de cette succursale et de probablement de plus de 250 emplois directs à travers les autres magasins qui ouvriront dans le complexe commercial PLAZA 32.”, a-t-il indiqué.

En plus d’offrir à sa clientèle, un cadre agréable, une grande diversité de produits, un service à la clientèle hors pairs et les meilleurs prix, la Delimart mise aussi sur la création d’emplois. M. Boulos avance que cet investissement est motivé par la “détermination des actionnaires de Delimart de continuer à créer des centaines et des milliers d’emplois, car seule la création d’emplois durables pourra aider notre pays à sortir de l’abime.”

Ce nouveau supermarché établi sur plus de 1,100 m2 est le plus grand des DELIMART en termes de superficie. L’immeuble respecte les normes antisismiques. Il fonctionnera tous les jours de 8h AM à 8h PM, selon les explications de celui qui dirige l’entreprise. Ce sont plusieurs millions de dollars qui ont été investis dans la reconstruction dans son intégralité du supermarché DELIMART qui avait complètement été incendié en 2018 et la rénovation du complexe commercial PLAZA 32 qui s’apprête à accueillir de nouveaux magasins

Le supermarché ne sera pas la seule institution de commerce de la place. Au niveau du complexe commercial, PLAZA 32, plusieurs des anciens locataires du complexe reviendront bientôt tels que EPI D’OR, JANET BEAUTY SUPPLY, SOGE EXPRESS et beaucoup d’autres, affirme Sébastien Boulos. C’est un complexe commercial complètement reconstruit qui accueillera la population de Delmas avec plus d’une quinzaine de magasins.

