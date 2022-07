Reprise de l’enqu?te judiciaire sur l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se

The content originally appeared on: Le Nouvelliste



Le magistrat instructeur Walter Wesser Voltaire, en charge de l’enqu?te sur l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, commence ? poser des actes d’instruction dans le cadre de cette affaire. Contact? par Le Nouvelliste le lundi 4 juillet 2022, le juge Voltaire a confirm? au journal qu’il est actuellement en train d’auditionner des gens…

Depuis exactement un an, l’enqu?te sur l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se le 7 juillet 2021 chez lui pi?tine. Le dossier a ?t? d?j? confi? ? cinq juges d’instruction pour aucune avanc?e concr?te. Le magistrat instructeur Walter Wesser Voltaire, ? qui l’affaire a ?t? confi?e le 30 mai dernier, tente de faire bouger les lignes dans un contexte o? le palais de justice de Port-au-Prince est contr?l? par des bandits arm?s depuis 25 jours.

<>, a r?pondu de fa?on laconique le magistrat instructeur Walter Wesser Voltaire joint par t?l?phone par Le Nouvelliste le lundi 4 juillet 2022. Puisque l’instruction judiciaire est secr?te, le cinqui?me juge d’instruction ? qui l’affaire de l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se a ?t? confi?e s’est gard? de donner plus de d?tails sur son travail…

Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a confirm? au journal qu’effectivement le juge Walter Wesser Voltaire a d?j? convoqu? plusieurs personnes. <>, a confi? au journal Me Jacques Lafontant, soulignant que le magistrat travaille dans un local appropri?.

Le magistrat Voltaire ?voluait avant dans le secteur des droits humains. Il est entr? dans la magistrature en 2010 o? il avait occup? la fonction de substitut commissaire du gouvernement pr?s le tribunal de premi?re instance de Port-de-Paix. Il a ?t? ensuite promu commissaire du gouvernement a.i toujours ? Port-de-Paix pendant quelques mois. Puis il a ?t? nomm? juge au tribunal de premi?re instance de Port-de-Paix pendant six ans avant d’?tre transf?r? au tribunal de Croix-des-Bouquets, selon ce qu’avait dit le doyen du tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince, le juge Bernard Saint-Vil au moment de l’annonce de la d?signation du juge Voltaire pour enqu?ter sur l’assassinat du pr?sident.

En janvier 2021, le magistrat Voltaire a pr?t? serment comme juge d’instruction au tribunal de premi?re instance de Croix-des-Bouquets. Il est juge d’instruction depuis un peu plus d’un an. Il a ?t? transf?r? en janvier dernier dans la juridiction de Port-au-Prince apr?s avoir pass? un certain temps dans la juridiction de Croix-des-Bouquets comme juge et juge d’instruction.

La plupart des personnes index?es dans l’assassinat du pr?sident sont actuellement sous les verrous aux Etats-Unis o? la justice am?ricaine enqu?te aussi sur l’assassinat de Jovenel Mo?se.

Par ailleurs, le chef du parquet de Port-au-Prince dont le bureau au palais de justice est occup? depuis le vendredi 10 juin par des membres du groupe arm?s de Village-de-Dieu, donne la garantie que les autorit?s judiciaires vont reprendre le contr?le du tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince.

<>, a d?clar? Me Jacques Lafontant dans une interview t?l?phonique accord?e lundi au journal.

Cependant, il a reconnu que <>, a-t-il affirm?.