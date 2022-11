Reprise des op?rations de d?douanement ? la douane du port

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La douane ne perd pas de vue ses objectifs de contr?le strict et de v?rification, ce, pour r?pondre ? sa mission de Protection du consommateur: contr?le du respect des normes techniques de s?curit? de certains articles import?s et, par dessus tout, sa mission de protection de la s?curit? publique : contr?le ? l’importation de mat?riel de guerre, explosifs armes et munitions. <>, a signal? notre source pr?cisant que pour contourner les probl?mes de s?curit? sur la route nationale num?ro 1, sortie nord de Port-au-Prince, les agents douaniers utilisent la voie maritime pour se rendre au port Lafiteau.

