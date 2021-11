Retour a la plage, la PNH s’apprete a renforcer la securite de Port-au-Prince a Montrouis

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La Police nationale d’Haiti (PNH), via l’initiative baptisee <>, s’apprete a renforcer le dispositif de securite afin de permettre la reprise des activites touristiques sur la Cote-des-Arcadins ou est regroupee la plus forte concentration d’hotels de plage en Haiti, a appris Le Nouvelliste, jeudi 25 novembre 2021.

La veille, l’etat-major de la PNH, a l’instigation du commandant en chef a.i Frantz Elbe, a realise << une seance de travail avec les proprietaires d'hotels et des operateurs touristiques de la Cote des Arcadins, situee sur l'aile nord de Port-au-Prince <>, a indique l’institution policiere sur son compte Twitter.

<>, a poursuivi la PNH, soulignant que <>.

Le manager general de Wahoo bay hotel, Jean-Max Bazin, membre du comite regional de la cote des Arcadins, qui reunit six hotels, dont Royal Decameron, Moulins-sur-Mer, Xaragua, Wanga Bay, a salue l’initiative prise par le directeur de la PNH d’inviter les operateurs a parler de la relance des activites touristiques sur la cote. <>, a fait savoir M. Bazin, agreablement etonne par cette invitation du DG de la PNH, Frantz Elbe. <>, a poursuivi Jean Max Bazin, soulignant avoir ete <>. <>, a explique M. Bazin.

<>, a poursuivi Jean-Max Bazin, estimant qu’un couloir de securite permettrait aux clients de venir et de repartir en toute securite de la Cote-des-Arcadins. Cela pourrait avoir des retombees positives pour les six hotels qui comptent plus de 600 chambres et pour l’economie de la zone plus largement, gravement impactee depuis trois ans par l’insecurite, par les incursions armees contre des habitants de Caries. <>, a confie au journal l’agent executif interimaire de Montrouis, Blaise Elysee. Le controle de la route et des zones avoisinantes est necessaire, a-t-il ajoute.