Retour effectif des ?l?ves en salle de classe ? J?r?mie

Apr?s des mois de crise politique, de raret? de carburant et d’?checs de plusieurs appels pour la reprise effective des activit?s scolaires, les ?coliers de J?r?mie ont regagn? leurs salles de classe, lundi 5 d?cembre.

Elles ?taient nombreuses les ?coles publiques et priv?es ? rouvrir leurs portes ce lundi. Des centaines d’?l?ves en uniforme, accompagn?s pour la plupart de leurs parents, ont ?t? remarqu?s t?t lundi matin dans les rues et dans les diff?rents ?tablissements scolaires.

Selon le directeur d?partemental, Marcel Jeanty, contact? par le journal, 80 % des ?coles ? J?r?mie ont pu fonctionner normalement. Une reprise qui a ?t? accueillie par les parents avec beaucoup de satisfaction.

Cependant, certains enfants se trouvent encore dans l’impossibilit? de regagner une salle de classe ? cause des frais d’entr?e exig?s, depuis des semaines avant l’entr?e, ? leurs parents. C’est le cas pour la majorit? des institutions scolaires.

En m?me temps, les produits p?troliers, notamment la gazoline et le diesel, se font de plus en plus rares dans les stations d’essence de la ville, mais sont disponibles sur les trottoirs et chez les d?taillants. Le gallon de gazoline, fix? par le gouvernement ? 570 gourdes, se vend jusqu’? 1 250 gourdes ? J?r?mie.

La flamb?e des prix des produits alimentaires persiste ? J?r?mie. Le sac de riz se vend d?j? ? 3 250 gourdes. Le prix minimum d’une course de taxi moto et de la bouteille d’eau de 5 gallons est fix? ? 150 gourdes.