Retour r?ussi du <> ? Petite-Rivi?re-de-Nippes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il ?tait 20 h et 18 minutes quand on est arriv? sur les lieux. ? ce moment, DJ Fun, qui a ouvert le bal, ?tait en train de finir son show. Le Disc Jokey, le r?v?rend p?re Franky Rosemberg, directeur de Caritas Nippes et responsable de Plaj Lakay qui actionnait les platines, a, avant de quitter le podium, appel? les festivaliers ? se divertir dans la paix et ? se garder des obsc?nit?s.

DJ Fun est suivi du chanteur Thierry Sandro Ism?us. Il n’a fallu que deux morceaux pour que le petit gar?on de dix ans puisse conqu?rir le coeur du public de Plaj Lakay. Thierry Ha?ti a d’abord interpr?t? <> de B?lO avant de magn?tiser le public en reprenant avec brio le tout dernier tube de BIC, <>. L’enfant ne faisait pas de play-back. Alors qu’il tenait son micro d’une main, l’autre servait ? r?colter les billets que lui offraient des fans tomb?s sous son charme.

Apr?s la prestation de Thierry Ha?ti, ce fut au tour du DJ Zoe Sound de confirmer qu’il est l’un des meilleurs de la r?gion. Accompagn? de l’animateur Top Colins, il a fait danser et crier le public pendant plus d’une heure avant de c?der sa place ? son confr?re Pouchon Mix.

Minuit et trente-cinq minutes, Vanessa D?sir? est enfin annonc?e sur sc?ne par le ma?tre de c?r?monie Yves Rolkins Bodrun, qui demande au public de se rapprocher du stage. Une demande qui a sembl? superflue puisque certains commen?aient d?j? ? quitter leur table alors que d’autres sortaient de la mer pour venir voir de plus pr?s la native de Petit-Go?ve. La jeune femme a d?but? sa prestation avec son couplet sur la chanson <>, comme pour d?clarer sa flamme aux fans devenus euphoriques ? sa vue. Elle a ensuite interpr?t? <> d’Alan Cav? avant d’aller puiser dans son r?pertoire personnel en offrant les morceaux <>, <>, <> et <>. Vanessa a plong? ses fans dans l’extase pendant environ 30 minutes avant de c?der sa place ? SPDM Dance. La jeune femme est partie, tout comme une partie du public qui ne semblait ?tre rest? sur place que pour la voir.

L’autre invit? Pierre Jean, lui, est arriv? sur le podium un peu avant 2 h du matin, interpr?tant la chanson <>. Tomb? sur un public fatigu?, le champion de l’?dition 2013 de Digicel Stars qui alliait le chant ? la danse a assur? notamment en sortant ses meilleures armes comme : <>, <>, <>, sans oublier <> et <>. Le natif de Lascahobas a m?me eu ? descendre du stage pour aller retrouver ses fans pendant quelques secondes alors qu’il interpr?tait <>.

Les groupes de danse Masters Dance et Classic dance ont cl?tur? la soir?e vers trois heures du matin.

<>, a r?agi un fan, qui s’est dit satisfait, malgr? tout. Les membres du comit? organisateur d?nomm? Team Jeunes se sont eux aussi dit satisfaits de la r?alisation de la 13e ?dition de Kanaval Pwason. <>, s’est r?jouie la jeune ?crivaine Rapha?la Lemaine. Alors que le num?ro un du staff s’est f?licit? du fait qu’il n’y a pas eu d’incidents majeurs dans le cadre des festivit?s qui se sont d?roul?es en pr?sence d’agents de la PNH, sans oublier le passage du commissaire du gouvernement de Mirago?ne Me Jean Ernest Muscadin. <>, croit, quant ? lui, l’agronome Jeudilien F. J?r?me.

Le nombre de participants au <>, cr?? en vue de mettre en valeur les ressources halieutiques, a r?gress? cette ann?e. Le pr?sident du comit? organisateur justifie cela par le climat d’ins?curit? qui s?vit actuellement dans le pays, particuli?rement dans la r?gion m?tropolitaine de Port-au-Prince qui emp?che, selon lui, les gens et de la diaspora, de venir y participer comme c’?tait le cas autrefois. Si la prochaine ?dition du <> est pr?vue pour juillet 2023, Plaj Lakay et Team jeunes invitent d?j? le grand public ? participer au <> en d?cembre prochain.