Dans le cadre de la grande et belle initiative « Haïti, le Printemps de l’Art » lancée par Le Nouvelliste, et qui se tient du 14 au 31 janvier 2021 en divers ateliers, galeries d’exposition, musée et coins d’art ou de culture, la Galerie d’Art Nader, 50, rue Grégoire, Pétion-Ville, propose gratuitement au grand public une exposition retrospective qui met en valeur la peinture moderne locale depuis 1940. Dès que l’on met les pieds dans ce haut lieu de l’art à P…