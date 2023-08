​

​

Réunification familiale: des pétitionnaires haïtiens recevront bientôt des invitations pour faire venir leurs proches aux États-Unis.

Le Département de la sécurité intérieure (DHS) dans un communiqué de presse publié le jeudi 10 août sur son site internet a annoncé la modernisation des processus de libération conditionnelle pour le regroupement familial cubain et haïtien. En ce sens, les pétitionnaires seront invités à faire venir leurs proches aux États-Unis.

Le DHS précise que la plupart des étapes seront complétées en ligne sur une plateforme en ligne sécurisée, éliminant ainsi le fardeau des déplacements, du temps et de la paperasserie et améliorant l’accès à la participation, tout en ajoutant que le processus est toujours disponible sur invitation uniquement.

“Les deux processus commencent par l’envoi par le Centre national des visas du Département d’État d’une invitation au citoyen américain demandeur ou au membre de la famille résident permanent légal dont le formulaire I-130, Pétition pour un parent étranger , déposé au nom d’un bénéficiaire cubain ou haïtien, a été approuvé”, a détaillé le département de la sécurité intérieure des États-Unis.

Le requérant peut ensuite lancer le processus FRP en remplissant le formulaire I-134A, Demande en ligne pour être un soutien et déclaration de soutien financier, au nom du bénéficiaire principal et de tout conjoint et enfants bénéficiaires dérivés à prendre en considération pour une autorisation de voyage préalable et une libération conditionnelle, a ajouté le DHS.

“Les voies légales, combinées à une application stricte, sont efficaces pour réduire la migration irrégulière vers les États-Unis et empêcher les migrants de mettre leur vie entre les mains des passeurs”, a déclaré le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro N. Mayorkas. “Cette modernisation des processus de libération conditionnelle pour le regroupement familial améliore notre capacité à maintenir l’intégrité de nos normes de vérification et de sélection, répond aux commentaires importants des parties prenantes des communautés cubaine et haïtienne et garantit un accès significatif – conforme à nos valeurs – pour les bénéficiaires potentiels”, a-t-il ajouté.

Les processus de libération conditionnelle pour le regroupement familial cubain (CFRP) et de libération conditionnelle pour le regroupement familial haïtien (HFRP) favorisent l’unité familiale, et des mises à jour ont été présentées pour la première fois dans le cadre des mesures globales annoncées en avril par le DHS et le Département d’État., conformément à notre engagement dans le cadre de la Déclaration de Los Angeles sur la migration et la protection, peut-on lire sur le site du DHS.

À partir de ce vendredi 11 août, la plupart des étapes du processus seront effectuées en ligne. “À l’exception de la réalisation d’un examen médical par panel à l’étranger et de la détermination de la libération conditionnelle en personne effectuée à l’arrivée par avion à un point d’entrée intérieur aux États-Unis”, précise le communiqué.

Le DHS rend le processus HFRP plus accessible en ouvrant le processus à tous les principaux bénéficiaires haïtiens approuvés, quel que soit le moment où l’USCIS a approuvé le formulaire I-130 (auparavant, l’éligibilité était limitée aux approbations délivrées au plus tard le 18 décembre 2014).

En savoir plus:

Huit présumés bandits tués dans des échanges de tirs avec des agents de la PNH à Onaville