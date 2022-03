Reunion de la Caricom : il y a <> pour Haiti, selon le chancelier Jean Geneus

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La participation du Premier ministre Ariel Henry a la XXXIIIe reunion intersessionnelle des chefs d’Etat et de gouvernement de la CARICOM et au IVe Sommet du Systeme d’integration centramericain et de la communaute caraibeenne (SICA-CARICOM) a eu des retombees benefiques, a confie au journal Le Nouvelliste le chancelier haitien, Jean Geneus.

Le Premier ministre Henry, a explique le chancelier Geneus, <>.

<>, a confie Jean Geneus. << Il est egalement prevu l'envoi d'une mission exploratoire de la CARICOM en Haiti, pour adresser les problemes avec tous les acteurs et rechercher une issue a la crise. La XXXIIIe Reunion intersessionnelle a egalement adopte une decision intitulee Mise a jour sur la situation en Haiti, a-t-il poursuivi.

<>, a indique Jean Geneus.

Au plan politique, <>, a soutenu le ministre des Affaires etrangeres. <>, a explique Jean Geneus, qui a annonce que <> .

Le ministre des Affaires etrangeres et des Cultes, Jean Victor Geneus, et le sous-secretaire d’Etat de la Republique d’Argentine pour l’Amerique latine et la Caraibe, Gustavo Martinez Pandiani, ont signe un accord de cooperation entre l’Academie diplomatique Jean Price-Mars et l’Institut du service exterieur de la Nation de la Republique d’Argentine.

Cet accord, a explique le chancelier Jean Victor Geneus, prevoit notamment le developpement de la cooperation et la formation dans le domaine de la diplomatie, du perfectionnement des diplomates, le renforcement de la recherche dans les domaines politique, economique, culturel et financier.

Le Premier ministre Henry << a presente a ses collegues chefs d'Etat et de gouvernement, en caucus, une mise a jour de la <>, point qui a fait l’objet de l’ordre du jour >>. <>.

<>, a soutenu le Dr Henry.

Pour le Premier ministre, a indique Jean Victor Geneus, le pays a besoin de la securite, de la paix et de la serenite pour adresser les multiples defis politiques, economiques et sociaux qui enfantent le desespoir, poussant les jeunes a l’immigration et au banditisme. Il a renouvele sa volonte de travailler a creer un environnement securitaire et politique stable a la reforme constitutionnelle et a la tenue des elections a la fin de l’annee, pour remettre le pouvoir a un president elu.

<>.