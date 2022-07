Reviendra-t-on un jour ? la raison ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ericq Pierre publie dans l’?dition du jour du Nouvelliste ce qui ressemble ? un scoop: le nom du cadre de la Banque de la R?publique d’Ha?ti qui avait r?alis? les recherches et calculs qui ont permis d’?tablir au d?but des ann?es 2000 le montant de la dette fran?aise envers Ha?ti dans le cadre des r?clamations ?mises par le pr?sident Jean Bertrand Aristide.

Jusqu’? la publication de cet article on se posait la question de la provenance du montant de la r?clamation. L’Ha?tien normal n’avait pas de r?ponse. Certains disaient m?me que le montant ?tait invent? de toute pi?ce. De la propagande pure, assurent encore certains aujourd’hui.

A lire Ericq Pierre, Richard Baptiste est le cadre qui a force de recherches, de lectures et de calculs a abouti ? un montant que les ?conomistes actuels de Thomas Piketty ? ceux du New York Times ont valid? ? quelques milliards pr?s.

Au d?but des ann?es 2000, on avait encore le temps de poser des probl?mes et d’essayer de trouver des r?ponses. En ?tant le plus rationnel que possible.

Aujourd’hui, pour quelque soit la probl?matique, les responsables laissent l’impression d’y aller au petit bonheur la chance. De ne pas y aller du tout. De laisser ? Dieu, aux dieux, le dernier mot. Sauf quand il s’agit de d?penses sans cons?quences sur le bien du pays.

Les choses s?rieuses, les <> comme Georges Anglade aimait parler des probl?mes qui demandent ? ?tre r?solus ? coup de politiques publiques, les maux qui rongent le pays, son ?conomie, sa jeunesse et compagnie sont laiss?s pour compte.

L’histoire de dette de l’ind?pendance, 2004 et tout ce qui s’en est suivi est peut ?tre le mauvais exemple pour porter des responsables publics ? mettre en avant la r?flexion. Jean Bertrand Aristide, qui a eu la bosse pour se mettre ? dos tous les pays qui l’ont aid? un jour, n’a pas d’?mule. Nos hommes et femmes politiques en responsabilit? pr?f?rent filer doux, ne pas contrarier les puissances de tutelle. C’est un choix.

Le probl?me est que ? force de pr?cautions et de reniements, ils n’impriment plus rien. Ne prennent plus le temps de formuler des positions, d’agir, de choisir. Ils s’inclinent devant toutes les forces et contournent prudemment tous les probl?mes.

2004 a ?t? aux yeux de certains l’enfant des imprudences d’un pr?sident. 2022 est l’enfant de l’immobilisme d’un premier ministre.

Qui sera le prochain Richard Baptiste qui fera le compte de ce qui co?te le plus cher au pays ?