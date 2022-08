R?ginald Boulos abandonne la pr?sidence du parti MTV

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En retrait de l’ar?ne politique depuis plusieurs mois, le pr?sident du Mouvement pour la transformation et la valorisation d’Ha?ti (MTVAyiti), Pierre R?ginald Boulos, a annonc? son retrait de la pr?sidence du parti. L’homme d’affaires a ?voqu?, dans une lettre, des crises et divisions ? l’int?rieur de son organisation politique et a expliqu? sa d?cision, li?e ? ses ennuis de sant?. <>, a ?crit M. Boulos dans sa correspondance adress?e aux membres et militants de son parti.

Le Dr Boulos a expliqu? que sa d?cision est difficile, <>. Il a en outre donn? des directives pour la relance du parti ainsi que pour l’?lection des futurs dirigeants. M. Boulos a ?galement d?sign? ceux qui seront charg?s de repr?senter le parti dans les n?gociations et discussions. <>, regrette le Dr Boulos qui, dans sa lettre, a r?v?l? qu’il a d? rester loin du pays depuis 14 mois en raison de <>. S’il n’a pas pr?cis? l’origine de ces pers?cutions, il faut rappeler que l’homme d’affaires s’est illustr? comme l’un des plus farouches opposants au pr?sident Jovenel Mo?se, avant son assassinat dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier.