R?ginald Boulos demande justice pour le pr?sident Jouvenel Mo?se

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour sa premi?re prise de parole en public, plus d’un an apr?s l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, le Dr R?ginald Boulos, homme d’affaires, ancien pr?sident du Mouvement pour la transformation et la valorisation d’Ha?ti (MTVAyiti), a condamn? l’assassinat du 58e pr?sident d’Ha?ti. <>, a d?clar? M. Boulos, intervenant sur Magik9 le jeudi 4 ao?t 2022.

L’homme d’affaires devenu leader politique a d?plor? le fait que le dossier de l’assassinat du pr?sident fasse la navette dans les tiroirs des juges d’instruction. Le dossier a d?j? ?t? confi? ? cinq juges d’instruction pour aucune avanc?e concr?te a-t-il constat?. Le Dr Boulos souhaite que la lumi?re soit totalement faite sur l’assassinat de l’ancien chef de l’?tat. <>, a-t-il indiqu?, pr?cisant qu’il ?tait un adversaire politique du pr?sident Mo?se, mais jamais un ennemi.

Dans le cadre de l’enqu?te judiciaire ouverte sur l’assassinat du pr?sident de la R?publique Jovenel Mo?se, le commissaire du gouvernement pr?s le tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince, Me Bed-Ford Claude, avait invit? l’homme d’affaires et leader politique R?ginald Boulos, l’ancien s?nateur et dirigeant de parti Steven Beno?t, l’ancien dirigeant de AAA, Youri Latortue, les hommes d’affaires Dimitri Vorbe et Jean- Marie Vorbe ? se pr?senter au parquet de la capitale le lundi 12 juillet 2021 entre 10 et 11 heures 30 du matin. Le commissaire Bed-Ford Claude avait indiqu? que ces personnalit?s ?taient vis?es dans le cadre du dossier de l’assassinat du pr?sident de la R?publique Jovenel Mo?se parce que certains <> et pour d’autres <>.

Une ann?e apr?s l’assassinat du pr?sident Mo?se, le pays paie au prix fort les cons?quences d?sastreuses de ce crime, selon l’homme d’affaires. Aujourd’hui, la nation est enfonc?e davantage dans l’instabilit? plus qu’elle ne l’?tait avant l’assassinat du pr?sident. <>, a exhort? le Dr Boulos.

R?ginald Boulos, qui dit nier toute implication de loin ou de pr?s dans l’assassinat de Jovenel Mo?se, a soulign? n’avoir eu aucun rapport avec des inculp?s comme Rodolphe Jaar. <>, a affirm? Boulos, ajoutant qu’il n’a jamais re?u d’invitation du Bureau F?d?ral d’Investigation (FBI) durant son s?jour aux ?tats-Unis.

Dans la foul?e, l’ancien pr?sident du MTVAyiti n’est pas de l’avis de ceux qui croient que l’alliance constitu?e pour occuper le pouvoir aux c?t?s du Premier ministre Ariel Henry apr?s l’assassinat du pr?sident Mo?se soit le b?n?ficiaire d’un coup d’?tat. <>, a soutenu R?ginald Boulos.