Pierre R?ginald Boulos, d?sormais ancien pr?sident du Mouvement pour la transformation et la valorisation d’Ha?ti (MTV), ?tait l’invit? de Magik9 le jeudi 4 ao?t. L’homme d’affaires, devenu politique, se mettait en retrait depuis plus d’un an. M. Boulos a expliqu? pourquoi son parti avait sign? l’accord de la Primature, les raisons pour lesquelles il dit rester attach? ? cette alliance et comment il voit la conjoncture.

Selon Boulos, son parti a soutenu le Premier ministre Henry parce qu’il ?tait la derni?re volont? du pr?sident Jovenel Mo?se, assassin? le 7 juillet 2022. <>, a-t-il avanc?.

Pierre R?ginald Boulos a rappel? que de tr?s t?t, son parti avait estim? que l’accord du 11 septembre ?tait n?cessaire mais pas suffisante. <>, a-t-il r?v?l?.

Le Dr Boulos ne veut pas que l’on associe son parti au pouvoir actuel. Au dire de l’entrepreneur, MTV n’occupe pas de poste politique au sein du gouvernement. <>, a fait remarquer l’ancien pr?sident du MTV.

Par ailleurs, R?ginald Boulos indique avoir adress? plusieurs correspondances au chef du gouvernement pour lui demander de se pencher sur les dossiers essentiels: la recherche d’un consensus large, la s?curit?, la pr?paration de l’organisation des ?lections avec un audit sur la carte Dermalog et la mise en place d’un CEP, et la question migratoire avec la R?publique dominicaine. Si aucun de ces dossiers n’a connu d’avanc?e, Boulos ne souhaite pas toutefois abandonner l’accord. <>, a-t-il soulign?.

R?ginald Boulos a indiqu? que son parti n’est pas satisfait de la gouvernance d’Ariel Henry. <>, a-t-il fait savoir.

De l’avis de M. Boulos, l’accord du 11 septembre est inop?rant. Selon lui, aucun point de l’accord n’a ?t? r?alis?. <>, a-t-il soutenu.

L’ancien pr?sident du MTV a appel? ? une grande r?conciliation nationale pour sortir le pays de la crise. <>, a-t-il souhait?.