Etendue sur une superficie de 60 000 pieds carrés abritant à la fois l’administration et l’usine ultramoderne, et construite sur l’habitation Estimé, initialement dévouée à l’agriculture et à l’exploitation de produits agricoles, cette fabrique fait la fierté de son propriétaire, Jacques Eric Baboun, le P.D.G. de rhum Bakara. Pour Jacques Eric Baboun, 10 ans plus tard, il s’agit d’un rêve devenu réalité : Bakara est enfin un rhum haïtien. À l’entendre parler, cette us…