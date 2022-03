Rhum Barbancourt lance les festivites pour ses 160 ans

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Forbes on Fifth, New York, “the place to be” en ce mercredi 9 mars 2022. Dans ce bel espace evenementiel loge au coeur de Manhattan, Barbancourt, le rhum des connaisseurs est a l’honneur. Ce soir, une petite poignee d’invites tries sur le volet, vaccines et fascines par Haiti vont deguster mets et cocktails concus specialement pour l’occasion.

Au bar, les bouteilles de Barbancourt tronent en maitre. Entre trois etoiles et Reserve du domaine vieilli de quinze ans, on a le choix. Tout semble avoir ete planifie au millimetre pres. La febrilite est palpable, l’ambiance est chaleureuse. Tout est beau, elegant, raffine. C’est digne de ce produit phare rentre dans le registre national du patrimoine culturel Haitien l’an dernier.

Cette soiree confirme les grandes ambitions de cette compagnie resolument tournee vers l’avenir malgre la crise socio-economique et qui vise un meilleur positionnement sur le marche international. L’an dernier, on se le rappelle, la Societe du Rhum Barbancourt avait designe le Groupe Monarq comme son distributeur exclusif afin d’etendre sa presence aux Etats-Unis, en Amerique latine et dans les Caraibes. Une quete qui s’intensifie aujourd’hui.

<>, lance Delphine Gardere qui, en depit du chaos regnant au pays actuellement, croit qu’il faut celebrer cette annee speciale, mettre en avant notre patrimoine, raconter au monde l’histoire riche et coloree qui nous rend fiers. <>, poursuit la capitaine d’industrie dans son discours de table.

Meme si on s’etait un peu familiarise en prenant l’aperitif, on est neanmoins tous heureux de se presenter a tour de role lors de ce diner qui a rassemble une belle brochette d’artistes et de personnalites, qui comme le rhum des connaisseurs, font la fierte d’Haiti. Outre le <>, Vladimir de Delva et la responsable de marketing a l’international de la compagnie, Francesca Eugene, c’est l’occasion de decouvrir, entre autres, le celebre dj et producteur Michael Brun, gagnant d’ un Grammy Award, consacre jeune de l’annee par Ticket en 2020 ; Emeline Michel, notre diva nationale, icone feminine de la musique contemporaine haitienn ; le rappeur international Wyclef Jean, megastar haitienne ; Azede Jean-Pierre, la designer qui collabore avec Gucci pour une ligne de vetements <> ; le chanteur J Perry, deja sacre artiste masculin de l’annee par Ticket en 2016 ; Medjy Toussaint et Nicolas Millet, les chanteurs de Enposib, groupe de l’annee toutes categories confondues de Ticket en 2021.

A table, il y a aussi, entre autres, Odley Jean, actrice d’origine haitienne rendue celebre pour son role de Dominique <> Pierre dans <> sur Netflix, Yve-Car Momperousse, la CEO de Kreyol Essence, Wanda Tima de la plateforme Lunionsuite, Yelitsa Jean-Charles, fondatrice de Healthy Roots Dolls, la journaliste Patricia Beauvais Germain et le tres populaire animateur Carel Pedre. Des personnalites qui chacune dans leur sphere d’activite sont fieres de ce pays et s’inscrivent dans la tradition d’excellence pronee par le Rhum Barbancourt.

Apres ces belles rencontres et connections, ce Haitian Hurricane, cocktail concu specialement pour ce diner, et ce gateau au chocolat en guise de dessert, je repars ravie et satisfaite. Pour ce premier evenement inedit, Delphine Gardere signe un sans-faute et laisse esperer davantage pour cette annee de celebration.

Joyeux 160e et longue vie au rhum des connaisseurs !