?ric Stromayer d?taille les menaces am?ricaines

Les ?tats-Unis ont ?galement propos? une r?solution de l’ONU pour autoriser une mission multinationale ? aider dans les questions de s?curit? et aussi dans les situations de chol?ra et humanitaires.

Les Nations Unies sanctionnent les acteurs malveillants, quelle que soit leur nationalit?. Oui, cela signifie que m?me si les citoyens am?ricains sont complices d’avoir commis des violences et restreint l’acc?s ? l’essence et les aides ou particip? au trafic d’armes, il leur sera interdit de voyager dans n’importe quel pays du monde, et nous saisirons leurs biens.

Nous emp?cherons ces acteurs malveillants et les membres de leur famille d’entrer aux ?tats-Unis. Nous continuerons d’ajouter des noms ? la liste au fur et ? mesure que nous identifierons les responsables de cette situation tragique. Il y a d’autres sanctions que nous allons prendre.

Un petit nombre de personnes de l’?lite politique, commerciale et sociale en Ha?ti et ? l’?tranger tiennent le pays en otage pour leur propre profit.

Le pays est arriv? ? une situation qui n’est pas bonne du tout avec l’ins?curit? partout, o? des criminels bloquent et limitent l’acc?s au carburant et retiennent en otage l’aide humanitaire.

