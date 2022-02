Richardson Viano, content et serein, est pret a representer Haiti aux JO d’hiver

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Legupeterson Alexandre : A quarante-huit heures de son entree en lice aux Jeux olympiques d’hiver, Beijing 2022, est-ce que tout est en ordre pour Richardson Viano et la delegation haitienne ?

Jean-Pierre Roy : Le moral est excellent. Les conditions pour ces JO sont vraiment tres bonnes : village olympique avec de tres belles prestations et avec un depart des telecabines accessible directement, un accueil des organisateurs de tres bonne qualite, un athlete entoure d’une equipe qui lui facilite la preparation sportive et qui pose bien sa technique de ski sur une neige excellente. On ne peut rever mieux, sauf les mesures Covid-19 qui sont tres contraignantes.

LA : La delegation haitienne a, lors du traditionnel defile de chaque pays, deja vendu de tres belles images d’Haiti a l’echelle mondiale. Elle comporte combien de personnes ?

JPR : La delegation haitienne comporte 7 personnes. Ce sont en effet, Richardson VIANO qui aura a se produire dans les epreuves de slalom et slalom geant, Hans Larsen, le president du COH, Patrick Blanchet, secretaire general du COH, Jean-Pierre Roy, chef de Mission BEIJING 2022 et president de la Federation haitienne de ski, Thierry Montillet, general team manager, Silvia Grosso, Covid-19 liaison office et media contact, et Gregory Ribotto, coach de Viano, premier athlete qui represente Haiti aux Jeux olympiques d’hiver.

LA : Vu qu’il aura un lourd fardeau sur celui qui va representer tout un peuple a ces Jeux, moralement est-ce que Richardson Viano est pret ?

JPR : Oui, le moral est tres bon. Apres une mauvaise chute il y a quelques jours, tout est revenu a l’ordre et meme mieux, car la douleur a la suite de la chute avait oblige Richardson a mieux travailler son positionnement sur les skis et les derniers passages de ce jour ont confirme que tout est en place.

LA : En termes de preparation, comment a-t-il vecu les premiers jours passes a Beijing ?

JPR : Les conditions pour les athletes sont tres bonnes : proximite sur les pistes d’entrainement, neige excellente et completement identique a celle de la course, dure et glacee, un coach qui a su lui donner la confiance en sa maniere de skier. Richardson est content, serein et pret a affronter la course de dimanche.

Legupeterson Alexandre : S’il fallait evoquer l’objectif de Richardson Viano avant que ne debutent les Jeux olympiques d’hiver pour lui, soit le dimanche 13 fevrier a 21 heures 15 (heure de Port-au-Prince), vous diriez quoi au juste ?

Jean-Pierre Roy : Si l’on disait une medaille, ce serait exagere. Il n’y a pas vraiment un objectif chiffre mais du qualitatif : faire une bonne course ou il va tout donner, skier a son maximum et reussir pour Haiti. Evidemment, avoir une meilleure place que la 35e au championnat du monde de Cortina 2021 en Italie. Mais ce sont les JO, le niveau est tres releve et la motivation de chacun des athletes est au plus haut. Le point faible, qui est aussi son point d’energie, il porte sur ses epaules de 19 ans tout le peuple haitien qui aura les yeux braques sur lui. C’est lourd pour un jeune de 19 ans mais vos encouragements l’aideront a reussir ce challenge.