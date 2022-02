Richardson Viano, premier skieur ha?tien et cara?b?en aux Jeux olympiques d’hiver

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

N?, il y a 19 ans sur la terre de Jean-Jacques Dessalines, plus pr?cis?ment ? la Croix-des-Missions, le jeune homme est le premier athl?te ? d?fendre les couleurs d’Ha?ti ? cette comp?tition de haut niveau.

<>, nous l?che tout de go Richardson Viano joint par t?l?phone pour une entrevue. <>, garantit le skieur, dans un sourire d?sol?. Il a une grosse charge sur les ?paules. Beaucoup d’yeux sont d?sormais braqu?s sur lui. Inconnu de tous quelques mois de cela, le nom de ce fils d’Ha?ti est maintenant sur toutes les l?vres.

Richardson Viano est certes n? en Ha?ti, mais c’est en France, dans le Massif des Ecrins qu’il a grandi, entour? de parents italiens qui l’ont support? dans la r?alisation de sa personne et de tous ses r?ves. Dans une entrevue accord?e au journaliste Paul Guyonnet, parue dans le Huffington Post, sa m?re a indiqu? que les premiers mots en fran?ais du petit gar?on qu’il ?tait ? l’?poque se rapportaient au ski. Poudre magique, ainsi il surnommait la neige. Peut-?tre ?tait-ce d?j? une d?nomination souffl?e de nos divinit?s pour pr?dire le parcours de Richardson dans cette discipline sportive qu’est le ski.

Dans une autre entrevue accord?e plus t?t cette ann?e au journal Le Nouvelliste, Jean-Pierre Roy, pr?sident de la F?d?ration ha?tienne de ski, a dress? le portrait d’un athl?te passionn? qui a toute sa vie plac? le ski et la discipline en pole position. <>, avait confi? le fondateur de la F?d?ration ha?tienne de ski au journaliste Legupeterson Alexandre. Nous apprenons aussi que la proposition d’int?grer la F?d?ration de ski ? Richardson est venue de Monsieur Roy lui-m?me. Cela suit la logique des ?v?nements. Quoique Richardson ait h?sit? un instant, juste le temps de s’enqu?rir du s?rieux de la proposition, il a embrass? le projet de la F?d?ration ha?tienne de ski. Non sans avoir essay? pr?alablement d’arriver au haut niveau de ski du c?t? fran?ais.

? travers les divers portraits retra?ant son parcours, Richardson Viano est pr?sent? comme un battant qui a su faire fi des difficult?s comme les blessures physiques, les commentaires discourtois lui pr?disant, entre autres, l’?chec ? coup s?r. Mais il ne s’est pas laiss? d?courager. Reconnaissant, il parle de l’appel de Jean-Pierre Roy comme d’un tournant dans sa vie et explique comment cela lui a permis de mat?rialiser son r?ve. Il a d’ailleurs sp?cifi? que sans cet appel, il aurait probablement arr?t? le ski.

Arriv? en Chine le 31 janvier dernier en compagnie des autres membres de la d?l?gation ha?tienne, le fils de Silvia et d’Andrea fera flotter le bleu et rouge dans une discipline o? l’on ne nous attendait pas. Il r?alisera ainsi un triple objectif : repr?senter fi?rement Ha?ti, r?aliser son r?ve et inspirer. Attention, sa vision ne s’arr?te pas l?. L’athl?te a r?v?l? au journaliste Jean-Luc Mounier, dans un article paru sur le site de France 24, qu’il vise d?sormais le ski de haut niveau. Apr?s Beijing, il concentrera toute son ?nergie et sa passion vers les grandes comp?titions de ski comme les <> ou encore le circuit Coupe du monde.

La participation de Richardson Viano ? la XXIVe ?dition des Jeux olympiques d’hiver fait penser ? la beaut? de la diversit? dans ce monde.