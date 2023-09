Rivière Massacre: dans un esprit de “konbit”, les haïtiens continuent les travaux de canalisation

​

Rivière Massacre: dans un esprit de “konbit”, nos compatriotes haïtiens continuent les travaux de canalisation.

Depuis le week-end écoulé, les images deviennent virales sur la toile montrant des compatriotes haïtiens qui se solidarisent corps et âme pour aboutir à la construction d’un canal autour de la Rivière Massacre pouvant aider à l’irrigation de leur terre. Une initiative saluée par beaucoup d’internautes estimant que nous pouvons nous unir pour faire de bonnes choses dans l’intérêt du pays. Toutefois, le gouvernement dominicain mécontent, a demandé à Haïti de stopper immédiatement les travaux de canalisation autour de la rivière. Ils ont décidé de fermer leur frontière et de suspendre les visas pour les haïtiens dans l’unique objectif de faire pression afin que le gouvernement haïtien puisse stopper les travaux.

Selon le groupe d’haïtiens présents sur le chantier de construction du canal, c’est une initiative volontaire à laquelle tout le monde apporte son soutien pour faire de ce projet une réalité. Ils ont fait savoir aux micros des journalistes que ces travaux vont continuer jusqu’à la victoire finale afin de permettre aux paysans d’arroser leurs jardins.

À travers ces photos et vidéos, on peut remarquer des haïtiens à cœur joie qui participent aux travaux de de construction du canal. Ils chantent et font tout leur possible pour finir le chantier de construction. Des informations ont même laissé croire qu’ils surveillent à la tombée de la nuit les travaux réalisés afin d’empêcher les dominicains de détruire le canal.

Le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Álvarez, a demandé à Haïti de stopper immédiatement les travaux de construction du canal autour de la rivière Massacre, estimant que ce projet viole le Traité de paix et d’amitié perpétuelle et d’arbitrage de 1929, l’Accord frontalier de 1935 et le Protocole de révision des frontières de 1936. “Non Haïti n’a violé aucun traité international relatif aux travaux en cours autour de la Rivière Massacre. C’est un discours alimenté par les ultra nationalistes et racistes dominicains”, avait répondu sur X Claude Joseph, l’ancien ministre haïtien des affaires étrangères.

Le gouvernement dominicain croit que l’idée de la canalisation est de détourner les eaux de la rivière Massacre. Claude Joseph a rappelé aux autorités du pays voisin que la République dominicaine a déjà utilisé 11 prises dans la rivière Massacre qui d’après lui est une ressource en eau partagée dont l’utilisation est régie par le traité de février 1929.

La canalisation de la rivière Massacre est un moyen selon les habitants de faire face aux problèmes de sécheresse. Ces travaux vont leur permettre d’arroser les jardins et de servir la population pour d’autres activités quotidiennes.

Lundi dernier, les autorités dominicaines ont annoncé la fermeture de la frontière et la suspension des visas pour les haïtiens. Ils ont lancé un ultimatum pour le jeudi 14 septembre au cas où le problème n’est pas résolu. Dans le cas contraire, la frontière entre la République d’Haiti et la République dominicaine sera complètement fermée.

