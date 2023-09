Rivière Massacre: l’artiste Jason Derulo pense que l’eau est nécessaire pour fournir les moyens de subsistance à Haïti

​

Conflit haïtiano-dominicain autour de la rivière Massacre: l’artiste américain d’origine haïtienne, Jason Derulo, lance un appel à l’unité et pense que les eaux sont nécessaires pour fournir les moyens de subsistance au peuple haïtien.

Le chanteur américain d’origine haïtienne Jason Joel Desrouleaux connu sous son nom de scène Jason Derulo, a posté une vidéo sur sa page Instagram dans laquelle il est en train de se prononcer sur le conflit haïtiano-dominicain autour de la rivière Massacre. L’artiste américain prêche l’unité entre les deux peuples qui partagent la même île et estime que les eaux sont nécessaires pour fournir les moyens de subsistance au peuple haïtien.

“Quoi de neuf ? En tant que personne d’origine haïtienne née de parents haïtiens, nous avons vraiment besoin de l’amour et des prières du reste du monde pour unir deux pays que Dieu a créé à savoir la République dominicaine et Haïti afin qu’ils puissent partager les eaux entre les deux pays”, a déclaré le chanteur américain né à Miami, bastion de la diaspora haïtienne.

Plus loin dans ses interventions, Jason Derulo estime que “Ces eaux sont nécessaires pour fournir les moyens de subsistance au peuple haïtien”, avant d’ajouter que “tout ce que cela demande c’est un peu d’amour et de cœur pour que nous puissions tous subsister et survivre. L’eau et la nourriture sont des nécessités vitales donc s’il-vous-plaît partageons ce qui à la fin de la journée nous rassemble tous. Que Dieu vous bénisse”, a-t-il conclu.

Depuis environ trois semaines, dans un esprit de “konbit”, des compatriotes haïtiens continuent les travaux de construction du canal autour de la rivière Massacre malgré les décisions prises par le gouvernement dominicain pour essayer de faire stopper les travaux.

Le président dominicain Luis Abinader a pris la décision de fermer totalement sa frontière avec Haïti. Depuis deux semaines, les frontières terrestre, maritime et aérienne sont fermées. Des citoyens haïtiens vivant en terre voisine décident de retourner chez eux.

La décision du gouvernement dominicain c’est de protester contre les travaux de construction du canal autour de la rivière estimant qu’Haïti n’a pas respecté le Traité de paix et d’amitié perpétuelle et d’arbitrage de 1929, l’Accord frontalier de 1935 et le Protocole de révision des frontières de 1936, selon le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Álvarez, qui avait demandé à Haïti de stopper ce projet de canal.

