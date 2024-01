Robenson Lauvince a représenté les Caraïbes au Festival Sundance pour discuter du cinéma

​

​

Le réalisateur haïtien Robenson Lauvince invité au Festival Sundance pour discuter des opportunités émergentes dans les industries cinématographiques Afrique-Caraïbes.

Le réalisateur haïtien Robenson Lauvince dit Robby a été invité le dimanche 21 janvier, à Utah, aux États-Unis, au Festival Sundance pour discuter des opportunités émergentes dans les industries cinématographiques Afrique-Caraïbes. Il faisait partie d’un panel composé de Editi Effiong, Elon Johnson et Audu Maxiori. Cette activité baptisée Afrika Haus est une initiative de Pixel Ray Studios.

“C’est la plus grande chose de ma carrière d’avoir participé à Sundance qui fait partie des cinq plus grands festivals de films dans le monde entier. Trouver une opportunité pareille de faire partie d’un panel c’est une très grande chose”, a déclaré Robenson Lauvince lors d’une interview accordée à Juno7.

Par ailleurs, le réalisateur haïtien pense que sa participation au Festival Sundance est une opportunité aussi pour le cinéma haïtien. Lors de ses interventions devant le public du Festival Sundance, il a abordé le sujet du cinéma haïtien. Son intervention en tant qu’invité vise à amener des collaborations étrangères dans le milieu cinématographique haïtien. “Je pense que ce sera important d’ouvrir d’autres portes à l’échelle internationale”, a-t-il dit.

L’importance de discuter des opportunités cinématographiques en Afrique et dans les Caraïbes n’a jamais été aussi critique. À l’ère d’aujourd’hui, où des voix diverses gagnent en importance, il est impératif d’explorer et de défendre les récits de régions historiquement sous-représentées dans le cinéma grand public. Cette conversation ne porte pas uniquement sur les tendances de l’industrie ; il s’agit de remodeler les récits, de favoriser l’inclusion et d’amplifier les voix qui ont longtemps été réduites au silence, ont fait savoir les responsables.

Notons que le festival du film de Sundance (Sundance Film Festival) est le principal festival américain de cinéma indépendant. Créé en août 1978 par Sterling Van Wagenen, John Earle et Cirina Catania sous le nom de « Utah/US Film Festival », il présente essentiellement des films indépendants dans des sections compétitives ou non compétitives. Il a démarré le 18 janvier à Utah aux États-Unis et prendra fin le 28 de ce même mois.

A lire aussi :

Kwadèboukè: bandi tiye papa atis Clifford Dumé epi kidnape yon ti sè l