Roberson Alphonse boursier en journalisme de Knight-Wallace fellowship de l’université de Michigan

Roberson Alphonse sélectionné parmi 19 journalistes pour rejoindre la promotion 2023-2024 de Knight-Wallace fellowship de l’université de Michigan.

Sur des centaines de candidatures, le responsable de la section actualité nationale du Le Nouvelliste et directeur de l’information à Magik 9, Roberson Alphonse, a été sélectionné parmi la cohorte des 19 journalistes de dix pays pour rejoindre la promotion 2023-2024 de Knight-Wallace fellowship de l’université de Michigan. Ce sera la 50e classe de boursiers dans l’histoire du programme. Le journaliste haïtien dans une interview accordée à Juno7 a déclaré être reconnaissant envers le jury qui a fait choix de lui.

“Je suis reconnaissant envers le jury de Knight – Wallace fellowship et de sa présidente Lynette Clemetsen. Rejoindre la promotion 2023-2024 sera un privilège, un honneur et une opportunité extraordinaire d’échanger avec des journalistes des USA et de plusieurs pays dans le monde dont l’Angleterre, l’Ukraine, le Nigéria, la Corée du Sud”, a-t-il déclaré.

Ce programme selon les organisateurs va permettre aux boursiers de poursuivre leurs projets de journalisme ambitieux. La plupart des séminaires auront lieu à Wallace House, un cadeau du regretté journaliste Mike Wallace et de sa femme, Mary, et de la base du programme. “Les boursiers s’attèleront à réaliser leurs projets, ils suivront des cours à l’université de Michigan et participeront à des séminaires hebdomadaires avec des leaders du journalisme, des universitaires de renom, des innovateurs dans le domaine des médias et des acteurs du changement social. L’idée est d’apprendre de l’autre et de s’enrichir mutuellement. L’expérience n’est pas que professionnelle. Elle est aussi humaine”, a détaillé Roberson Alphonse.

Le confrère a aussi fait l’éloge de ce programme qui selon lui est un sanctuaire où des journalistes éprouvés par la vie, par les adversités rencontrées dans la pratique du métier peuvent se ressourcer, se sentir encadré afin de poursuivre leur mission au profit des peuples, a-t-il dit.

Lors de cette entrevue, Roberson Alphonse a profité pour remercier les gens qui l’ont aidé, supporté et encouragé à participer à ce programme. Il est reconnaissant envers sa consœur française Elodie Vialle qui l’a fait découvrir ce fellowship en novembre dernier, peu après la tentative d’assassinat dont il a été l’objet le 25 octobre. Il a aussi remercié son rédacteur en chef, Frantz Duval, qui l’a encouragé, son amie Jacqueline Charles, journaliste senior qui l’a supporté. “Ma compagne Nathalie Yvrance Cardichon et moi éprouvons une immense gratitude pour tout le support reçu”, a-t-il ajouté.

Ce programme s’étend sur 8 mois. De août 2023 à avril 2024. Son projet porte sur la formation des journalistes haïtiens à évoluer dans un environnement de plus en plus hostile. Roberson Alphonse a surtout souligné que 2022 était une année terrible. Il profitera de ce programme pour mettre la sécurité des journalistes au cœur des discussions et actions, trouver les voies et moyens pour aider les journalistes à réduire les dommages physiques et psychologiques susceptibles d’entraîner des invalidités ou la mort dans l’exercice de leur métier… sont aujourd’hui plus qu’hier une urgente nécessité, a-t-il expliqué.

Celui qui a survécu à la tentative d’assassinat le 25 octobre de l’année dernière veut continuer son plaidoyer en faveur de la création d’une culture et d’un environnement sécuritaire pour les journalistes haïtiens. Le présentateur de Panel Magik sur le 100.9 pense qu’il est essentiel de former les journalistes en activité et les étudiants en journalisme.

“Les écoles de journalisme, les universités, les associations de journalistes, les associations de patrons de médias, des partenaires internationaux impliqués dans la protection des journalistes doivent être mis à contribution dans cet effort. L’un des engagements envers moi-même est de rendre le résultat de mes travaux, hors droit, gratuitement pour les confrères, les consœurs et pour les étudiants en journalisme”, a-t-il conclu.

Les journalistes sélectionnés sont Roberson Alphonse, Elizabeth Aguilera, Rustin Dodd, Sharif Hassan, Peter Hoffman, Yunhee Kim, Mila Koumpilova, Efrat Lachter, Victor Kai Shing Law, Kyrylo Loukerenko, Jaime Lowe, Iuliia Mendel, Kwan Ling Mok, Josh Raab, Tamanna Rahman, Joshua Sharpe, Fisayo Soyombo, Ben Steverman et Doris Truong.

