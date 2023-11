Roberson Alphonse, journaliste du Nouvelliste, nominé pour le prix courage de RSF

​

​

Roberson Alphonse, journaliste du Nouvelliste, nominé pur le prix courage de RSF aux côtés de quatre autres personnes.

Pour sa 31e édition du prix Reporters sans frontières (RSF) pour la liberté de la presse qui se tiendra le 28 novembre 2023 à Bruxelles, le journaliste haïtien, Roberson Alphonce, victime d’une attaque armée en 2022, est nominé dans la catégorie du prix courage. Les deux autres catégories étant le prix de l’indépendance et le prix de l’impact et dans une nouvelle catégorie, le prix de la photo Lucas Dolega-SAIF.

Les journalistes nominés sont de plusieurs nationalités telles que Iran, Pakistan, Russie, Inde, Colombie, Afrique du Sud, Grèce, Algérie, Canada, France… Ils sont au total, vingt-et-un journalistes, photographes, médias et associations de journalistes du monde entier qui seront mis à l’honneur dans les trois catégories traditionnelles.

Reconnu pour sa couverture des dossiers relatifs à la politique et la sécurité, le journaliste du quotidien Le Nouvelliste et directeur de l’information de Radio Magik9, Roberson Alphonse, a été blessé lors d’une tentative d’assassinat dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince en octobre 2022. Plus de dix coups de feu ont atteint sa voiture. Ses agresseurs n’ont pas été identifiés. Roberson Alphonse a dû fuir aux États-Unis. Il a néanmoins repris le travail à distance pour le journal et la station de radio, dans un contexte d’aggravation de la crise en Haïti. Six journalistes ont été tués dans le pays en 2022, selon le site de RSF.

