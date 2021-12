Robert Malval : Pirouette

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Al Gore, quand il ?tait vice-pr?sident des ?tats-Unis, avait ?t? critiqu? pour avoir sollicit? des fonds de campagne d’une secte boudhiste. ? cette occasion, il avait fait cette d?claration m?morable <>. Cette forme de d?robade est ? mettre en parall?le avec l’aveu ambigu du charg? d’affaires am?ricain Kenneth Merten ? radio Ginen. <>, a proclam? le diplomate en souriant, selon la transcription de l’entrevue publi?e en ligne. Est-ce une forme de repentir ou une pirouette verbale ?

En jetant un regard r?trospectif sur les ?v?nements qui se sont d?roul?s en Ha?ti durant ces dix derni?res ann?es, l’ancien ambassadeur en poste ? Port-au-Prince de 2009 ? 2012 et qui fut, selon des documents rendus publics, l’ex?cutant d’une politique n?faste d?cid?e par ses sup?rieurs, a-t-il enfin compris que les aspirations de la majorit? du peuple ha?tien ont ?t? ruin?es ? A-t-il d?couvert les vertus du doute ?

Vu le poids de Washington dans les affaires du pays, de la r?ponse ? ce questionnement d?pendra l’orientation de la diplomatie am?ricaine. Allons-nous vers des solutions r?elles ou vers un simple repl?trage qui ne fera que perp?tuer la situation calamiteuse qui est la n?tre ? Le repr?sentant am?ricain ne peut ignorer que le pays est depuis dix ans dans une situation de scl?rose d?mocratique et que les m?contentements sont partout ? vif.

Plus qu’un changement de dirigeants, le pays attend un changement de direction, dont l’un des ressorts est un besoin de moralisation de la vie politique dans toute l’acception du terme symbolis?, pas seulement par la fin de la corruption, de l’impunit?, du d?sordre administratif, de l’in?galit? sociale, mais aussi par le refus du rabaissement national auquel contribuent la grossi?ret? et/ou la d?bilit? de propos et de mani?res de certains hauts responsables politiques et qui sont peu compatibles avec le d?sir de redressement. Une large tranche de la soci?t? se r?clame d’un id?al novateur. Les ?tats-Unis qui, depuis le 10 d?cembre dernier, se proclament les sentinelles de la d?mocratie, ne peuvent plus continuer de se draper dans une volont?, frisant souvent le cynisme, de favoriser les forces de fracture tout en continuant ? s’arcbouter ? l’argument que la soci?t? ha?tienne est trop divis?e.

Il est vrai qu’en apparence le peuple ha?tien, traumatis? par la violence et le kidnapping, semble plong? dans une torpeur r?sign?e, mais il reste anim? d’un besoin de justice sociale. Il cherche des assurances pour l’avenir. Faute de les trouver, il sera soit violent dans ses exigences, soit impuissant ? les satisfaire. Alors, son r?ve in?xauc? deviendra le cauchemar de l’Am?rique: l’afflux d’ill?gaux sur ses c?tes et ses fronti?res terrestres, qu’on ne pourra plus refouler si Ha?ti devrait se d?sagr?ger en tant qu’entit? nationale.