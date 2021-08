De Les Difficiles de Pétion-Ville en passant par les Gypsies, Scorpio Universelle à Robert and Friends, son dernier-né comme groupe musical, le célèbre guitariste Robert Martino a de fort belle manière marqué son passage dans la musique haïtienne, plus précisément dans le compas durant les années 60, 70 et 80. Le musicien n’entend pas lâcher prise et veut continuer à gâter ses fans. Il vient de soumettre au public un nouveau disque contenant 12 pistes baptisé « The legend is back », en…