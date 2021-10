Rockfeller Vincent tente de prendre le controle de la police nationale aux depens d’Ariel Henry

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Rien ne va plus entre le Premier ministre et le ministre de la Justice. La guerre entre Ariel Henry et Rockfeller Vincent est maintenant etalee sur la place publique. Apres l’invitation du commissaire du gouvernement au Premier ministre dans le cadre de l’enquete sur l’assassinat du president Jovenel Moise a la suite des releves des appels telephoniques, le ministre de la Justice et de la Securite publique ecrit au directeur general de la police nationale pour lui faire savoir de ne recevoir aucun ordre de la part du president du Conseil superieur de la police nationale le Dr Ariel Henry.

<< Monsieur le directeur general a.i.,

Le ministre de la Justice et de la Securite Publique estime opportun de souligner a votre attention et a celle de tous les agents de la Police nationale d’Haiti quelle que soit l’unite specialisee a laquelle ils sont affectes et peu importe la personnalite avec laquelle ils sont detaches que, suivant les dispositions de la loi du 29 novembre 1994 portant creation, organisation et fonctionnement de la police nationale, notamment en son article 4, la Police nationale d’Haiti releve du ministere de la Justice et est placee sous l’autorite du titulaire du ministere >>, ecrit Rockfeller Vincent a Leon Charles.

<>, precise le ministre de la Justice dans cette correspondance adressee au chef de la police.

Sur ce, ajoute Rockfeller Vincent, <>, a-t-il prevenu.

<>, exige le ministre de la Justice.

Dans une correspondance du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince adressee au Premier ministre Ariel Henry en date du vendredi 10 septembre 2021 nous lisons : <>

<>, a fait savoir Me Bed-Ford Claude dans la correspondance.