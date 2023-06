Rodolphe Jaar condamné à vie pour son implication dans l’assassinat de Jovenel Moïse

​

Rodolphe Jaar qui avait plaidé coupable devant un procureur américain d’avoir fourni un support matériel et des ressources pour l’assassinat de Jovenel Moïse allant même jusqu’à soudoyer ses agents de sécurité est condamné par José E. Martínez, juge fédéral de Miami, à passer le reste de sa vie en prison.

Selon les informations relayées dans la presse américaine il a écopé cette peine pour le rôle qu’il a joué auprès du groupe de mercenaires colombiens en les aidant à obtenir des armes pour assassiner le président haïtien Jovenel Moise le 7 juillet 2021.

Le juge fédéral José E. Martínez a prononcé la sentence lors d’une audience au tribunal fédéral de Miami. Jaar a reçu la peine maximale qu’il encourait bien qu’il ait plaidé coupable et se soit engagé à coopérer avec les enquêteurs dans l’espoir d’obtenir une peine plus légère.

En mars dernier, dans un document signé de l’assistant du procureur des États-Unis, Andrea GOLDBARG, de Rodolphe Jaar, ainsi que de son avocat, l’accusé a admis que les faits qui lui sont reprochés par les États-Unis, dans l’assassinat du président Jovenel, Moïse sont avérés et affligeants.

M. Jaar admet avoir « fourni un soutien matériel et des ressources, en particulier du personnel (y compris lui-même), des fonds, du matériel et des services, en sachant et en ayant l’intention que le soutien matériel et les ressources seraient utilisés pour préparer et exécuter la destitution du Président haïtien Jovenel Moise par enlèvement et/ou assassinat».

Rodolphe Jaar a acquiescé devant l’assistant du procureur qu’il a fourni des fonds qui ont été utilisés en partie pour acquérir des armes afin de faciliter l’exécution de l’opération. Il a également apporté un soutien logistique comme de la nourriture, un logement et d’autres nécessités à divers co-conspirateurs.

Il a reconnu avoir donné de l’argent pour corrompre certains fonctionnaires haïtiens qui étaient responsables de la sécurité du Président Moïse afin que les mercenaires puissent avoir accès au président Moïse au cours de l’opération.

