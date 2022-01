Rodolphe Jaar, un autre suspect cl? dans l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, arr?t?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Rodolphe Jaar, alias <>, trafiquant de drogue condamn? aux USA, informateur de la DEA, recherch? par la justice pour son implication pr?sum?e dans l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se le 7 juillet dernier, a ?t? arr?t? vendredi 7 janvier 2022.

Le rapport de 124 pages de la police judiciaire remis au parquet de Port-au-Prince pr?sente Jaar comme ?tant un acteur central du complot d’assassinat, abritant les Colombiens, mettant ? leur disposition des v?hicules et des armes ? son domicile quelques jours avant le forfait. Le rapport soutient aussi que Jaar avait ?t? en contact avec Cin?us Francis Alexis dont le t?l?phone portable ?mettait depuis P?tion-Ville ? 2h04, la matin?e de l’attaque et plus tard ? proximit? du Palais National.

Selon le Miami Herald, un mois avant l’assassinat du pr?sident Mo?se, Jaar aurait fait partie d’un groupe d’hommes, dont deux Floridiens du Sud, qui se sont pr?sent?s ? une r?union ?trange pour discuter d’un plan ?labor? du gouvernement am?ricain visant ? d?manteler les responsables du gouvernement ha?tien du trafic de drogue en utilisant des agents du FBI et de la DEA. Dans le cadre de ce plan, le groupe a d?clar? que 34 hommes d’affaires et responsables gouvernementaux ha?tiens impliqu?s dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent seraient arr?t?s. Le plan ?tait bidon mais a contribu? ? pr?figurer la mort de Mo?se. Presque tous ceux qui ont assist? ? la r?union sont soit d?tenus par les autorit?s ha?tiennes, soit recherch?s par ces derni?res.

Rodolphe Jaar faisait partie d’une liste d’au moins sept personnes pour lesquelles la Police nationale d’Ha?ti avait publi? des avis de recherche. Parmi les autres qui restent en fuite, il y a Cin?us Francis Alexis, Ashkard Pierre, un ancien diplomate ; l’ancien s?nateur ha?tien John Jo?l Joseph, dont le nom sur les documents de voyage est ?crit comme Joseph Jo?l John, et Joseph Felix Badio, un ancien consultant au minist?re ha?tien de la Justice et un fonctionnaire de l’unit? anti-corruption du gouvernement.

<>, a indiqu? le Miami Herald.

L’arrestation de Jaar est intervenue six mois apr?s qu’un commando utilisant des drones et des grenades ? main avait fait irruption dans la r?sidence du couple pr?sidentiel, pr?tendant ?tre en op?ration pour la Drug Enforcement Administration (DEA). Apr?s cette incursion, le pr?sident Jovenel Mo?se, abandonn? par sa garde rapproch?e, est retrouv? mort dans sa chambre, abattu de 12 balles, selon un rapport d’autopsie. Sa femme, Martine, bless?e par balle, a surv?cu ? l’attaque.

Quelque quarante suspects sont sous le contr?le de la justice dans le cadre d’une instruction qui n’avance pas, selon le R?seau national de d?fense des droits humains (RNDDH). Mais le coup de filet du FBI et du d?partement de la s?curit? int?rieure ayant permis d’appr?hender Mario Antonio Palacios Palacios, qui a fait des d?clarations volontaires aux autorit?s am?ricaines, devrait faire bouger des lignes.

L’arrestation de Rodolphe Jaar est intervenue peu apr?s l’interpellation ? Panama de Mario Antonio Palacios Palacios.

Roberson Alphonse avec Miami Herald