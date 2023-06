Romain Molina condamné par la justice française pour diffamation contre Yves Jean-Bart

​

Le journaliste Romain Molina condamné par la 17ème Chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris pour diffamation contre Yves Jean-Bart.

Dans un communiqué publié ce mardi 6 juin 2023, le conseil juridique de Yves Jean-Bart informe que Romain Molina a été condamné par la 17ème Chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris pour diffamation contre l’ancien président de la Fédération Haïtienne de Football. Selon ce communiqué, le journaliste français est condamné à payer quelques amendes dont la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts, la somme que le Dr. Yves Jean-Bart avait réclamé du Tribunal et celle de deux mille euros à titre de frais de justice.

Selon le communiqué signé par les avocats Dominique Tricaud, avocat du Barreau de Paris, France, et Stanley Gaston, Barreau de Port-au-Prince, Haïti, Romain Molina est aussi condamné à payer une amende de cinq cents euros.

Par ailleurs, le tribunal qui a condamné le journaliste lui ordonne de retraiter les propos diffamatoires dans les vidéos diffusées sur la plateforme Youtube dans un délai de quinze jours à compter de la date où la décision sera devenue définitive, a précisé le communiqué.

Le communiqué rappelle que la décision de la 17ème Chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris confirme l’innocence de Yves Jean-Bart à l’instar de l’ordonnance de non-lieu du 16 novembre 2020 du Cabinet d’instruction de la Croix-des-Bouquets et de la sentence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 14 février 2023.

Sur Facebook, le journaliste n’a pas trop commenté, il a seulement déclaré sur Facebook et Twitter “La justice française protège vraiment les pédophiles.”

Notons que le TAS à travers un communiqué publié le mardi 14 février 2023 avait annoncé l’annulation de cette suspension pour faute de preuves suffisantes. Le TAS avait formé une commission de trois arbitres composée d’un français, d’un suisse et d’un italien. Une audience a été tenue en mars 2022, plusieurs témoins ont été entendus. La formation arbitrale à l’unanimité a révélé le manque de cohérence et des imprécisions dans les déclarations des victimes et des témoins présentés par la FIFA.

Dadou Jean-Bart a été accusé par le journaliste enquêteur Romain Molina qui avait publié un article au journal britannique The Guardian laissant croire que l’ancien baron de la fédération haïtienne de football a commis des actes d’abus sexuel et de harcèlement contre des joueuses de football y compris des mineurs et des abus de pouvoir liés à sa fonction de président de la FHF durant la période de 2014 à 2020.

