Le Gouverneur de la BRH Ronald Gabriel a présenté les stratégies et perspectives pour renforcer la résilience du secteur financier malgré l’insécurité.

Port-au-Prince, Haïti – Dans le cadre de ses efforts visant à soutenir le développement économique d’Haïti, la Banque Interaméricaine de Développement (BID) a organisé le “Mercredi de Réflexion” le 26 juin 2024. Cet événement d’envergure a réuni des experts, des représentants du gouvernement et du secteur financier pour discuter des stratégies et perspectives visant à renforcer la résilience du secteur financier haïtien face à l’insécurité.

Le gouverneur de la Banque de la République d’Haïti (BRH), Ronald Gabriel, accompagné de Ludmilla B. Allien, Directrice de la Direction Monnaie et Analyse Économique, a présenté les stratégies clés pour renforcer la résilience du secteur financier malgré les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté.

« Le pays fait face à une crise inédite, tous les secteurs sont touchés par la dégradation des conditions sécuritaires, et le secteur financier n’en est pas épargné, qu’il s’agisse des banques commerciales, des institutions de microfinance ou des sociétés de financement. Pertes d’infrastructures physiques par vol, pillage ou incendies, augmentation des improductifs, Perte de cadres expérimentés, Le système est sous le stress de la récession économique et des impacts d’un environnement adverse », a indiqué le gouverneur.

M. Gabriel a souligné la solidité et la performance du système financier haïtien, mettant en évidence son potentiel de croissance et son rôle crucial dans le développement économique du pays. Il a également insisté sur l’importance de politiques publiques cohérentes et de l’amélioration des conditions de sécurité pour atteindre la stabilité économique et encourager la croissance.

« La Banque centrale a effectué une revue du crédit bancaire pour l’année 2023 et a partagé avec le public des informations relatives aux implications des chocs internes sur le financement de l’économie dont la croissance en 2024, projetée à -3,5 %, annonce déjà une sixième année consécutive de récession, dans un contexte où l’écart entre le profil démographique et le profil du PIB réel est tendanciel et a pris un caractère grandissant au cours de ses six dernières années, d’où des risques de renforcement de la précarité pour une majorité de la population », a-t-il expliqué.

Pour sa part, Ludmilla B. Allien a développé le thème “Crédit au secteur privé et perspectives pour 2025”. Elle a mis en lumière les contraintes actuelles auxquelles est confronté le secteur privé en matière d’accès au crédit, tout en proposant des pistes concrètes pour dynamiser le crédit privé et relancer l’économie. Cette discussion a permis de mettre en avant la nécessité de faciliter l’accès au crédit pour les entreprises haïtiennes, afin de stimuler la croissance économique et de créer des opportunités d’emploi.

