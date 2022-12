Ronald Jeudy tout faire avec le fer

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’univers de Ronald Jeudy est peupl? de toutes sortes de pi?ces. Avec du m?tal, il fabrique ? sa mani?re des accessoires, notamment des objets servant ? des fins utilitaires et ? la d?coration d’une maison. Chez Jeudy, c’est l’art alli? ? l’utile. Sous son burin et son marteau, le fer devient des instruments de musique, comme la guitare, des ustensiles et articles de cuisine comme des bols, des pots qu’il se fera un plaisir d’exposer ? la foire.

