Roody Roodboy, Darline Desca, D-Singer et Izolan ont enflamm? Gel?e

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Jusqu’au d?but du weekend, le doute planait sur la tenue du festival de Gel?e. Alors que les marchands et artisans se pr?paraient ? recevoir les touristes, les autorit?s responsables de l’organisation des festivit?s ont gard? le silence ? cause des probl?mes de financement. Ce n’est que dans la matin?e du 15 ao?t que les responsables de Promosud ont d?but? avec la construction d’un mini-stage pour accueillir les DJs et artistes qui assureront l’ambiance pendant deux soir?es ? Gel?e.

Ce n’est que vers 8h du soir le lundi 15 ao?t que les f?tards, majoritairement jeunes, ont commenc? ? remplir la plage de Gel?e. Ils n’?taient pas aussi nombreux qu’? l’accoutum?e, mais par petits groupes, ils discutaient, riaient, mangeaient et buvaient, s’amusaient. Tout dans une sorte de cacophonie. Chaque marchand a sa musique.

Quand enfin les Djs ont commenc? leur prestation, le public s’est amass? timidement devant le stage. A l’annonce de Roody Roodboy, la foule a consid?rablement grossi. D?s le d?but de sa prestation, Roody Roodboy a fait vibrer les festivaliers qui ont chant? ? gorge d?ploy?e <>, <>, <>, <> ou encore <>. L’artiste n’a pas trop forc? pour satisfaire le public.

Mardi soir, le menu a ?t? beaucoup plus divertissant avec, au programme, Darline Desca, D-Singer et Izolan. Le public de Gel?e s’est tout de suite mis en harmonie avec Darline Desca qui interpr?tait sa musique ? succ?s << DDSK. Ses fans sur la plage l'ont combl?e d'amour. A son tour D-Singer, la jeune star des Cayes, a chant? son hymne aux c?libataires et drain? toute la foule ? sa cause. <>, ont chant? en choeur des milliers de voix sur le sol sableux de Gel?e. La prestation du rappeur Izolan a ?t? surtout une touche particuli?re apport?e aux partisans du rap dans la foule. L’artiste a jou? <> et <> pour satisfaire ses Thug lors du festival. En renfort, des artistes et des Djs locaux ont jou? leur partition. Ce pour la r?ussite du festival.