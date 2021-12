Route de Martissant : garde-manger des kidnappeurs

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Quand les gangs ? l’entr?e sud de Port-au-Prince ne s’affrontent pas ? coups de fusil ou ne tirent pas ? tout bout de champ sur des passants, volent des camions de marchandises, ils continuent de kidnapper, transformant la route de Martissant en garde-manger. Ce mardi, ils ont kidnapp? l’industriel Tom Adamson, P.DG de Safico, sa fille Naomie, et plus d’une demi-douzaine de collaborateurs, a appris Le Nouvelliste, mardi 21 d?cembre 2021. <>, a confi? une source sous le couvert de l’anonymat.

La veille, lundi, autour de 6 h a.m., un t?moin interrog? par le journal redoutait la perp?tration d’au moins un cas de kidnapping. <>, a-t-il confi?.

<>, a d?plor? cet usager de la route. Plus de six mois apr?s, la police nationale n’est pas capable de garantir ni la s?curit? ni la circulation en tout temps des personnes et des biens sur ce tron?on qui conduit ? Carrefour, ? d’autres villes du d?partement de l’Ouest et des quatre d?partements du grand Sud.

Durant toute l’ann?e 2021, la Police nationale d’Ha?ti (PNH) et les Forces arm?es d’Ha?ti (FAD’H) ne sont pas parvenues ? faire reculer les gangs de criminels, responsables, selon le Centre d’analyse et de recherches en droits humains (CARDH), de plus de 900 enl?vements de janvier ? d?cembre 2021.