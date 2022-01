RSF et des institutions ha?tiennes condamnent le double assassinat des journalistes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’assassinat des journalistes Wilguens Louissaint et Amadou John Wesley continue de susciter des r?actions. D?s qu’elle a imm?diatement confirm? la nouvelle, la radio ?coute FM, qui a directement ?t? victime par ce double assassinat, a r?agi. <>, a fait savoir la direction de la radio ?coute FM, pour qui cet acte criminel et barbare constitue une atteinte grave aux droits ? la vie, en g?n?ral, et ? ceux des journalistes, en particulier, d’exercer librement leur profession dans le pays.

<>, lit-on dans une note de protestation portant la signature du directeur g?n?ral de cette station, Francky Attis.

En signe de solidarit? avec la famille, la radio ?coute FM a d?cid? de suspendre toutes ses activit?s jusqu’? nouvel ordre.

Nicolas Delesalle, journaliste fran?ais, a r?agi sur son compte Twitter en rappelant son parcours avec l’un des journalistes assassin?s.

<>, a post? le journaliste ?tranger, qui confie avoir pass? six jours ensemble.

<>, se souvient le journaliste ?tranger, qui dit enqu?ter avec Enrico sur la guerre des gangs. <>, a-t-il ajout?.

L’Office de la protection du citoyen (OPC) n’a pas tard? ? r?agir ? la suite de cet assassinat. L’OPC demande aux autorit?s constitu?es de diligenter une enqu?te autour de l’assassinat, le jeudi 6 janvier 2022, ? Laboule 12 (p?riph?rie est), de deux journalistes ha?tiens, Amady John Wesley et Wilguens Louissaint.

Cette investigation, soutient l’OPC, devra permettre d’identifier les pr?sum?s auteurs de ces crimes et de les poursuivre conform?ment ? la loi p?nale. L’OPC rappelle ? l’?tat ha?tien son r?le qui consiste ? prot?ger les travailleurs de la presse dans le pays.

Selon l’OPC, la non-protection des journalistes dans l’exercice de leur profession <>.

Le chef du gouvernement, Ariel Henry, condamne ?galement l’assassinat des journalistes Amady John Wesley et Wilguens Louissaint.

<>, a tweet? le chef du gouvernement ha?tien.

Le Secteur d?mocratique et populaire (SDP) place aussi ses mots de condamnation ? la suite de l’assassinat odieux de ces deux journalistes ha?tiens de la presse en ligne, John Wesley Amadi et Wilguens Louissaint je jeudi 6 janvier 2022, ? Laboule.

<>, a ?crit le SDP.

Pour sa part, le Groupe de travail sur la s?curit? (GTS) d?nonce ce double assassinat. Pour le GPS, ces assassinats d?notent une d?gradation exponentielle de la crise s?curitaire en Ha?ti.

Le Groupe de travail sur la s?curit? en profite pour appeler les autorit?s ? renforcer la protection des journalistes sur l’ensemble du territoire national ainsi que celle des citoyennes et citoyens.

Reporters sans fronti?res (RSF), qui suit de pr?s la situation des journalistes ? travers le monde, dit d?noncer cet acte barbare et demande aux autorit?s ha?tiennes d’identifier au plus vite les commanditaires et ex?cutants de ce double assassinat.

Afin d’avancer dans l’enqu?te, il est ?galement fondamental et urgent que la police et la justice ha?tiennes garantissent la protection du journaliste William Vil. Les conditions de travail pour la presse sont d?plorables en Ha?ti. <>, a d?clar? le directeur du bureau Am?rique latine pour RSF, Emmanuel Colombi?.

<>, a fait remarquer RSF.

Selon les informations recueillies par RSF, les trois journalistes enqu?taient sur le climat s?curitaire de cette zone et plus particuli?rement sur l’assassinat de ce fonctionnaire. C’est au retour de leur interview avec le chef du gang que les journalistes ont ?t? attaqu?s, d?nonce RSF.

Wilguens Louissaint collaborait avec plusieurs m?dias locaux et Amady John Wesley travaillait pour radio ?coute FM, une station bas?e au Canada, pour laquelle les trois journalistes r?alisaient leur reportage.

RSF se dit par ailleurs extr?mement pr?occup?e par l’intensification des cas de violence contre la presse en Ha?ti, o? les attaques arm?es se sont multipli?es ces derni?res ann?es.

<>, s’insurge RSF.

Ha?ti occupe la 87e place sur 180 pays au Classement pour la libert? de la presse ?tabli par RSF en 2021.