<>, r?v?lent des chercheurs ha?tiens et am?ricains

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La plomb?mie, mesure du taux de plomb dans le sang, a ?t? longtemps consid?r?e comme un ph?nom?ne des pays d?velopp?s. Fortement li?e ? la r?volution industrielle et l’utilisation du plomb comme source d’?nergie, la plomb?mie est consid?r?e dans beaucoup de pays d?velopp?s comme un ph?nom?ne de sant? ? surveiller.

<>, affirment les chercheurs.

Cependant l’hypertension art?rielle est un probl?me de sant? publique en Ha?ti, touchant plus de 2.5 millions Ha?tiens entra?nant des complications graves pouvant provoquer la mort.

D’un autre c?t?, des professionnels de sant? en Ha?ti sont en train de discuter de l’ampleur de la transition ?pid?miologique en Ha?ti caract?ris?e par une pr?dominance de maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires.

Int?ress?s ? retracer la trame causale de l’hypertension art?rielle et des maladies cardiovasculaires qui en d?coulent, les chercheurs am?ricains et ha?tiens se sont entendus pour mener une ?tude en Ha?ti sur le niveau de plomb dans le sang des ha?tiens et, certainement, ses cons?quences.

Exposition ?lev?e au plomb associ?e ? une tension art?rielle ?lev?e en Ha?ti : un signe d’avertissement pour les pays ? faible revenu

<>, affirment les auteurs dans la revue <>.

Le niveau de plomb dans le sang a ?t? mesur? chez 2504 participants >=18 ans inscrits dans une ?tude de cohorte longitudinale bas?e sur la population ? Port-au-Prince.

Les chercheurs am?ricains et ha?tiens ont d?couvert que quatre personnes sur dix avaient des niveaux de m?tal dans leur sang consid?r?s comme tr?s ?lev?s, tandis que sept sur dix avaient des niveaux d?tectables.

Le d?pistage du plomb a ?t? effectu? ? l’aide de LeadCare II (limite de d?tection >=3,3 ug/dL). Les niveaux inf?rieurs ? la d?tection ont ?t? imput?s en divisant le niveau de d?tection par ?2. Les associations entre le plomb (quartiles) et la pression art?rielle systolique et la pression art?rielle diastolique ont ?t? ?valu?es, en tenant compte de l’?ge, du sexe, de l’ob?sit?, du tabagisme, de l’alcool, de l’activit? physique, du revenu et de l’utilisation de m?dicaments antihypertenseurs.

Plus loin dans un entretien ? SciDev.Net, Lily Yan, chercheuse ? Weill Cornell Medicine, ? New York, et co-auteure de l’article, a d?clar? : <>

Voil? pourquoi, les chercheurs sugg?rent que le niveau de plomb dans la population devrait ?tre mesur? syst?matiquement dans les pays ? faible revenu, dont Ha?ti dans le cadre des efforts de lutte contre les maladies cardiovasculaires , la principale cause de d?c?s dans le monde, selon l’OMS.

Toujours selon Lily Yan, <>

Joint par t?l?phone, le Dr Rodolphe Malebranche, ancien ministre de la Sant? publique, cardiologue de formation, soutient que <>

<>, ?num?re le Dr Rodolphe Malebranche, qui pense que ce probl?me m?rite d’?tre adress? en vue de trouver une solution avec des sp?cialistes de la question dont Evens Emmanuel, co-auteur de l’article, de l’?cole doctorale Soci?t? et Environnement de l’Universit? Quisqueya.

Selon l’UNICEF, le plomb est un ?l?ment hautement toxique responsable de pr?s de 1,5 % des d?c?s annuels dans le monde, soit presque autant que ceux dus au VIH et au sida, et plus que ceux dus au paludisme. L’empoisonnement au plomb touche pr?s d’un tiers des enfants dans le monde, estime l’agence des Nations unies pour l’enfance.

<>, pr?vient ?galement l’ONU.

In fine, les scientifiques pensent que la plomb?mie n’est pas une fatalit?.

<>, ont-ils d?clar?.

Notons que Vanessa Rouzier, William Pape, G?rard Pierre, Rodolphe Malebranche, Evens Emmanuel et beaucoup d’autres scientifiques ha?tiens et am?ricains ont pris part ? cette ?tude.