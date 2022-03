Saint-Louis du Nord dans tous mes reves

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<> est le titre eponyme du recit de Marc Exavier. Il rappelle bien le titre du roman de Rene Depestre intitule ” Adriana dans tous mes reves”. Dans son livre, Depestre nous plonge dans le vaudou et ses rapports avec la vie politique, la dimension erotique et l’humour. Pour sa part, Marc Exavier nous dresse le recit de l’Americaine Ania, d’origine haitienne, qui reve de revenir vivre sur la terre de ses ancetres, de ses parents..

<> ( Ania reve tounen >> est un livre trilingue. Dans cet ouvrage, Ania ( la narratrice) raconte l’histoire de sa famille qui a emigre aux Etats-Unis. Cette jeune femme nee au pays de l’Oncle Sam plonge le lecteur dans l’histoire de trois femmes avec leurs joies, leurs tristesses et leur envie de retourner en Haiti, l’alma mater.

Dans ce petit livre, Marc Exavier attire l’attention sur la vague de migration des Haitiens des annees 60 en terre etrangere, notamment aux Etats-Unis. L’auteur revient sur l’histoire des boat people, ces gens qui fuient, risquant leur vie en haute mer a la recherche d’un mieux-etre. Partis sur des petits voiliers, peu reussisent la vie revee.

Dans ce petit livre, l’auteur de Soleil Caillou blesse denonce le racisme que subissent les Noirs, notamment les Haitiens, aux Etats-Unis. Il attire l’attention sur les familles monoparentales ou encore l’absence, celle d’un pere. Il aborde la migrassion massive, la situation des boat people. Il remonte le temps, le temps ou il faisait bon vivre. Il chante la beaute du pays malgre tout, sa nature, ses plages, ses rivieres, ses paysages et sa cuisine.

Ce livre, c’est aussi l’histoire des trois femmes, chacune ses joies et ses peines,. c’est aussi l’histoire d’une femme qui souffre du depart de son mari. Une femme qui espere vivre son envie et son reve. C’est aussi celle d’une mere (Granma) qui souffre de l’absence de son fils preferant vivre en Haiti. Ce livre est un appel a la diaspora haitienne a mettre la main pour le renouveau du pays qui sombre dans la misere, l’insecurite et le sous-developpement.

Ne en 1962, a Saint-Louis du Nord (Haiti), Marc K. Exavier nait le 27 novembre 1962, fait des etudes en medecine et en linguistique. Il etudie les Lettres modernes a l’Ecole normale superieure (ENS). Marc a ete professeur de litterature dans plusieurs etablissemtns scolaires publics et prives de la capitale. Il detient une maitrise en education a l’Universite de Montreal. Il a ete charge de cours a l’Universite Quisqueya et professeur de litterature a l’Ecole normale superieure de l’Universite d’Etat d’Haiti.

Marc Exavier a puble plusierus recueils de poemes ce sont : Les sept couleurs du sang ( 1983), Le coeur inacheve (1991), Soleil : caillou blesse ( 1994 ), Chansons pour amadouer la mort ( 2005 ), Pays de paille et autres textes ( 2018 ), Et l’amer pour partage, Pays de paille ( 2018 ), Numero… efface ( 2001 ), L’ombre si douce de l’Amandier ( 2021 ), Saint-Louis du Nord dans tous mes reves.

