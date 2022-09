Saint-Marc: des structures politiques exigent la d?mission d’Ariel Henry

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il importe de signaler que des dizaines de moto-taxis ont accompagn? la foule jusqu’au discours final du leader de Force r?elle de l’Artibonite, Anuel Fortun? qui, profitant de la circonstance, dit <>. Une deuxi?me journ?e de protestation est pr?vue pour demain, tandis que la tension monte, de plus en plus, dans la ville.

Les manifestants, anim?s et motiv?s m?lodieusement par les musiciens de la bande racine Fann beton, exprimaient leurs indignations et leurs frustrations sur tout le parcours, tentant d’obstruer la voie publique au moyen de pierres, de branches d’arbres, de carcasses de v?hicules, entre autres. Les forces de l’ordre ont ?t? efficacement vigilantes.

Mobilisant pr?s d’un millier de personnes, tr?s hostiles envers l’ex?cutif et le secteur priv? des affaires, la manifestation, qui s’annon?ait tumultueuse, a paralys? la ville, contraignant les entreprises commerciales ? ch?mer. Elle aurait pu provoquer des casses et des altercations, n’?tait-ce le professionnalisme de la Police nationale d’Ha?ti.

Les structures r?gionales des partis politiques Pitit Dessalines et LAKAY ont investi les rues transversales de la ville et la route nationale num?ro 1, ce mercredi 7 septembre 2022, pour r?clamer le d?part de l’?quipe au pouvoir qui, selon les leaders locaux, se montre <>.

