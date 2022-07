Saint-Marc marche contre l’ins?curit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Tous les secteurs de la ville, ? l’exception du commerce informel et des transports en commun, ont r?pondu ? l’appel des organisateurs qui avaient lanc? une journ?e de gr?ve. C’est avec beaucoup d’?motion que la foule dansait et entonnait les refrains des groupes musicaux racines que jouaient le tract sound et une bande de rara traditionnel sur le parcours.

