Saisie d’armes et de matériels sensibles lors de l’arrestation d’Alfredo Antoine 

Pour rappel, Alfredo Antoine, ancien député de Kenscoff, était activement recherché par la DCPJ depuis le 18 février 2025. Il est accusé de complot contre la sûreté intérieure de l’État, de financement de groupes criminels, de complicité d’assassinat et d’association de malfaiteurs.

Ces éléments, à la fois offensifs et stratégiques, laisseraient soupçonner une implication de l’ancien parlementaire dans des activités peu recommandées. La présence d’équipements de communication et d’armes automatiques témoigne d’un niveau de préparation élevé, révélateur de la menace que représenterait l’individu arrêté.

L’opération policière ayant mené à l’arrestation d’Alfredo Antoine, à Morne Calvaire, dans la commune de Pétion-Ville, a permis la saisie de matériels significatifs. Les agents de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) ont confisqué trois armes à feu, dont deux fusils de gros calibre, plusieurs munitions, ainsi que neuf téléphones, une tablette numérique et un appareil de radiocommunication.

