Saisie de 7 kilos de drogue à Mirebalais, deux individus arrêtés

Saisie record de drogue à Mirebalais, deux individus arrêtés lors d’un contrôle routier

Lors d’ une opération conjointe menée par le détachement Nord du BLTS/DCPJ et l’Unité Départementale du Maintien d’Ordre (UDMO/Centre), une quantité importante de drogue a été saisie lors d’un contrôle routier à Trianon. Deux individus, identifiés comme Roselène POLYNICE et Roubentz FRANÇOIS, ont été arrêtés et placés en détention.

L’opération s’est déroulée le jeudi 04 juillet 2024, lorsque les policiers de l’UDMO/Centre ont intercepté un véhicule suspect lors d’un contrôle routier de routine. En présence du Commissaire Responsable du service des investigations, Jean-Claude BAZILE, et du juge Suppléant au Tribunal de paix de Mirebalais, Me Drixnel TÉLÉMAQUE, une fouille minutieuse du véhicule a été effectuée.

C’est au cours de cette fouille que les agents de l’ordre ont découvert une quantité importante de poudre blanchâtre, présumée être de la cocaïne. Les premiers tests réalisés ont confirmé la nature de la substance et ont estimé son poids total à 7.9 kilogrammes. Une somme d’argent en monnaie locale, évaluée à sept mille gourdes, a également été trouvée en possession des suspects.

Roselène POLYNICE, née le 11 juillet 1975 à Thomonde, et Roubentz FRANÇOIS, né le 14 janvier 1996 à Thomonde, ont été immédiatement placés en garde à vue et sont maintenant détenus dans l’attente des procédures judiciaires. Les autorités ont souligné que cette saisie est l’une des plus importantes jamais réalisées dans la région.

