Salle comble pour <> d’Arnold Antonin au Karibe

Le Karibe a accueilli la grande premiere du dernier documentaire en date d’Arnold Antonin. Le public a affronte la peur et l’insecurite pour venir visionner de ses propres yeux ce film auquel on consacre deja tant de papiers. Ambassadeurs, ecrivains, politiques, representants d’organisations, etudiants, ecoliers, entre autres, ont fait montre d’un grand enthousiasme pour ce documentaire immortalisant le pere fondateur. Au Karibe, beaucoup de gens ont visionne debout ce film de 1h34 mn.

Le film s’ouvre sur une image surprise : Dessalines a cheval est revenu d’outre-tombe. L’empereur est ressuscite. L’acteur Hollandy Desrosiers incarnant Dessalines s’est mis a deambuler dans les rues de la republique, ce pays qu’il nous a legue. Pendant que les invites, tous excites, y ont pris place a l’idee de decouvrir ce film consacre au premier empereur d’Haiti, le realisateur nous plonge deja dans l’histoire de la premiere republique noire du monde et celle de son fondateur, Jean-Jacques Dessalines.

Designe gouverneur general du nouvel Etat, le 1er janvier 1804, Dessalines est assassine le 17 octobre 1806. Il n’a passe que deux ans au pouvoir. Ce court passage a la tete de la haute magistrature de l’Etat est caracterisee par un ensemble de grandes decisions. De celle d’eriger des orteresses pour consolider l’independance a celle de doter le pays d’une constitution, ces mesures ont beneficie, d’une part, de l’admiration et de l’autre de critiques acerbes. Toutefois, ils sont unanimes a reconnaitre en Dessalines une grande figure de l’histoire moderne.

Les images defilent. Le public a les yeux rives sur l’ecran. Donnant la parole aux historiens, intellectuels et architectes de monuments, le realisateur campe Jacques 1er dans ce documentaire. Pierre Buteau, Jean Casimir, Michele Pierre-Louis, Jean Alix Rene, Bayyinah Bello, Vertus Saint-Louis, John Picard Byron, Lesly Pean, Gaetan Mentor, Marc-Ferl Morquette, Daniel Elie, entre autres, ont tour a tour fait valoir leur point de vue. Chaque intervenant livre sa propre lecture de Dessalines. Chacun y met du sien. Les points de vue convergent et divergent.

Avec les images rappelant des hauts faits historiques, les intervenants se confient. Pour certains, Dessalines est un grand guerrier, un tacticien. Ces specialistes de l’histoire voient en lui le principal artisan de l’epopee de1804. De la guerre du Sud, aux cotes de Toussaint Louverture, a Vertieres, passant par la Crete-a-pierrot, l’empereur se revelait, selon eux, un genie militaire. Brandissant les differentes tactiques utilisees par le pere pour gagner la guerre decisive de Vertieres, ils saluent le genie du natif de la Grande-Riviere-du-Nord qui a permis a l’armee indigene de mettre en deroute celle de Napoleon, la plus grande d’alors.

Au lendemain de 1804, l’ancien esclave devenu chef d’Etat a fait eriger des forteresses dans tout le pays. Avec des plans en plongee, le film donne encore a decouvrir la vision militaire de Dessalines qui a eu l’intelligence de proteger tout le territoire conquis contre un eventuel retour des Francais. <>, soutient l’architecte Daniel Elie. Marchand, dans l’Artibonite, la capitale du nouvel Etat, est dotee de six forteresses. Au Cap, a Milot, sous les ordres de Dessalines, Christophe fit batir d’autres forts dont la Citadelle Laferriere. Dans l’Ouest, sous les ordres de l’empereur, Petion fit batir le fort Jacques et Alexandre. Le projet de Dessalines de construire une collectivite forte etait en avance sur son temps, rappelle Pierre Bureau.

Saluant sa decision de construire les forteresses, d’autres intervenants saluent l’heritage de Papa Dessalines. Ils approuvent aussi l’elaboration de sa constitution, dans laquelle il fit montre d’un certain sens de l’organisation. Pour eux, le gouverneur a eu l’idee geniale d’organiser la jeune nation en la dotant d’une constitution, celle de 1805. A travers cette Constitution, Dessalines est revenu avec l’appelation Haiti, celle des premiers habitants de l’ile. Aussi, reconnait-il l’Haitien sous le generique de <>, sans oublier ses differentes mesures pour maintenir la grande propriete, determinante pour une economie puissante.

Toutefois d’autres le critiquent pour avoir personnalise le pouvoir, a tel point d’y etablir une monarchie. On le critique aussi pour avoir ses nombreux enfants et maitresses. On denonce aussi son manque d’experience politique a pouvoir gerer les contradictions autour de lui. S’ils reconnnaissent son merite sur le plan militaire, ils denoncent ses mesures agraires a l’encontre des generaux et surtout des agriculteurs dont la terre est, a leurs yeux, symbole de liberte. En 1806, Dessalines se trouvait seul, nous rappelle Buteau.

Le film <> d’Arnold Antonin relance le debat sur le fondateur de la patrie. Avec ce film, peut-etre le premier sur Dessalines, le cineaste rend hommage et justice a celui qui a proclame l’egalite pour tous les etres, la liberte pour tous les hommes, quel que soit la couleur de leur peau. Celui dont on a essaye d’etouffer la memoire pendant plus de quarante ans apres sa mort. Arnauld rehabilite celui qu’on essaie d’occulter le genie pendant deux siecles. A chaque crise dans notre histoire, nous dit un intervenant, on se reapproprie Dessalines. Va-t-on se reapproprier pour de vrai, a partir de ce documentaire d’Arnold Antonin, le pere fondateur ?

Une belle soiree empreinte de convivialite et de retrouvailles au Karibe. La grande premiere du film <> d’Arnold Antonin a reuni un beau public compose de hautes personnalites diplomatiques, dont les ambassadeurs du Japon, Allemagne, Argentine, de la Republique dominicaine, du Panama, de France ; d’ecrivains, artistes et representants de partis et d’organisations politiques, dont Lyonel Trouillot, Yanick Lahens, Evelyne Trouillot, Syto Cave, Magalie Comeau Denis, Sabine Manigat, Fresnel Larosiliere, Victor Benoit. Pierre Brisson (le narrateur)… En marge de cette soiree reussie, Arnold Antonin a adresse ses remerciements a des institutions dont la FOKAL, Institut francais en Haiti, Culligan et autres qui ont rendu, selon lui, possible et la production du documentaire et sa premiere projection au Karibe. A noter que le realisateur se rend, ce jeudi 23 fevrier, a la cloture du festival international de Film de la Guadeloupe et en Martinique qui reclament Dessalines.